В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 березня 2023

В Іспанії суд примусив чоловіка заплатити понад 200 тисяч євро компенсації колишній дружині, яка 25 років вела домашнє господарство.

Про це повідомляє Euronews.

Дружина подала позов, у якому зазначила, що має право на компенсацію, оскільки за довгі роки шлюбу була позбавлена можливості зробити кар’єру. В той час, як чоловік накопичував гроші і збільшував свої статки.

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Окрім того, 48-річна позивачка брала участь у сімейному бізнесі.

 Фото: Kzenon/Depositphotos

Суддя вирішив, що розлучена жінка заслуговує на компенсацію, оскільки виконувала домашню роботу та доглядала за чоловіком.

У розлученої пари є дві доньки. Після розірвання шлюбу майно, яке придбала кожна сторона, має належати їм.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік має заплатити 80 тисяч гривень своїй колишній дружині за те, що викрав їхнього спільного сина і не повертав два роки.

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