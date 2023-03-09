Комітет ВР підтримав законопроєкт про повернення у школах ДПА з 4 предметів

Комітет освіти, науки та інновацій Верховної Ради України підтримав повернення у 2024-му році Державної підсумкової атестації для випускників початкової, базової та середньої школи.

Про це повідомив народний депутат України Роман Грищук

Згідно із законопроєктом, випускники 4-х, 9-х та 11-х класів здаватимуть чотири обов’язкових предмети.

Йдеться про українську та іноземну (крім російської) мови, математику та історію України.

"Якщо Верховна Рада підтримає, то з наступного року ДПА буде обов‘язкове і складання цих 4 предметів буде умовою для отримання сертифікату про закінчення школи", – каже народний депутат.

У пояснювальній записці до законопроєкта йдеться, що його метою та завданням є "підвищення якості викладання та якості вивчення історії України та іноземної мови на кожному рівні повної загальної середньої освіти".

Міністерство освіти та науки України пропонує кількість предметів скоротити. Зокрема, у відомстві вважають, що випускникам 4-х класів буде достатньо здати українську і математику. Дев’ятикласникам: українську, іноземну, історію України та математику, а одинадцятикласникам – українську, історію України і на вибір іноземну мову чи математику.

Далі законопроєкт мають ухвалити у першому та другому читанні.

Нагадаємо, у 2022-му та 2023-му роках в Україні скасували ДПА через безпекову ситуацію. Цьогоріч випускники 11-х класів складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів: українська мова, математика та один предмет на вибір.