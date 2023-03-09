"Б'ємося за садок вишневий коло хати": як українці у День Шевченка закликають виконувати його заповіт

9 березня виповнилося 209 років зі дня народження українського поета та художника Тараса Шевченка.
Другий рік українці відзначають народження Великого Кобзаря в умовах повномасштабної війни. Вірші поета, його заклики, пророцтва та заповіт сьогодні є дуже актуальними. Вони надихають на боротьбу з ворогом.
"Дивовижно, як слова з середини 19 століття надихають боротися за незалежність у 2022. Шевченко – наш пророк, це точно", – пише депутатка Київської міської рада Ксенія Семенова.
Ксенія Семенова також звернула увагу на те, що 9 березня зранку росіяни привітали українців з днем народження Кобзаря ракетною атакою.
|Пам'ятник Тарасу Шевченку у Бородянці
Колега Ксенії Семенової по Київраді – депутат Григорій Маленко також впевнений, що ранкова ракетно-дронова атака – це саме до дня народження Кобзаря.
"Бо для них Шевченко – це ще один маркер всього українського. А все українське – вони ненавидять. Як вони не намагалися оголосити Тараса Григоровича "русским писателем" – не виходить забути, що він один із головних ідеологічних ворогів імперії в її історії", – пише Григорій Маленко.
Утім, на думку депутата, жодна ракетна атака не змінить результату, який напророкував Кобзар:
І на оновленій землі
врага не буде, супостата,
а буде син, і буде мати,
і будуть люди на землі.
|Фото з соцмереж
Поет Володимир Стецюк згадав 9 березня "поетичну істерику" російського поета Йосипа Бродського, який після проголошення Україною незалежності, написав свій відомий українофобський вірш:
Время покажет "Кузькину мать", руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
…Будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
За словами поета, обіцяні поетом-імперцем руїни в Україні здійснилися, бо "московська орда таки прийшла показати українцям "Кузькіну мать".
|Малюнок: Oleksandr Grekhov
"Однак у країні, яка бореться за свою свободу, повсюди лунають не "строчкі із Александра", а поезії Тараса, що надихають на боротьбу з імперією всесвітнього зла", – пише Володимир Стецюк.
Викладачка Катерина Хоптинська розповідає, що у 12 років перечитала Олександра Пушкіна і Тарса Шевченка.
"З тих пір, мені все ясно і про Росію і про нас. Саме тому, коли мені щось кажуть про велич росіян, я тихо усміхаюсь у вуса Тараса Григоровича",– каже вона.
|Ілюстрація: Баба і кіт
За словами Катерини, творчість Шевченка вразила її тому, що Тарас Григорович тонко підмічав усі соціальні процеси та емоційно описував їхні недоліки.
|Малюнок: Нікіта Тітов
"Шевченко живий. Він писав про живе, про болюче, про неминуче. Той, хто каже, що Шевченко – це про образ жертви, взагалі не розуміє нічого. Шевченко той ще троль, та дядько з таким тонким відчуттям світу, долі та місця людини в цьому, що я не знаю чи є сенс взагалі порівнювати його з кимось", – вважає викладачка.
Деякі користувачі на день народження Тараса переосмислюють його образ.
Наприклад, Укрзалізниця зобразила Шевченка мандрівником, який подорожує Україною сучасним потягом.
"Чугунка, кована дорога, залізний шлях – такими словами Тарас Шевченко називав залізницю, яку в його часи тільки почали будувати. А от уявіть, якби Тарас Шевченко подорожував українською залізницею, то скільки б неперевершених поетичних рядків і художніх картин він ще б написав, милуючись краєвидами з вікна вагона", – кажуть в організації.
|Ілюстрація Укрзалізниці
Медик Руслан Буяновський пропонує такий образ Кобзаря – молодого і без вусів.
Журналістка Наталя Гуменюк публікує своє фото під бордом у звільненій Балаклії, з якого українські військові відклеювали нагадування про "русскій мір" і побачили шевченкове "Борітеся - поборете".
"Час від час запитую у знайомих, що воюють, про настрої на фронті, уточнюючи питання таким чином: "що кажуть, за що воюють "садок вишневий?". Ага "садок вишневий". І от цих двох слів – з ким би не говорила – достатньо, щоб зрозуміти, про що я. І ми погоджуємося, що попри всю злість до ворога, більшість воює за те, щоб швидше повернутися додому", – каже Наталя Гуменюк.
|Фото: Наталія Гуменюк
Військовий Руслан Каганець звертає увагу на те, що у відомому вірші "Заповіт" всі дієслова вжиті у наказовому способі.
|Малюнок: Oleksandr Grekhov
"Поховайте, вставайте, порвіте, окропіте". Кобзар знав майбутнє. Кобзар дав наказ. За нами залишилось виконати його волю! "І вражою злою кровю волю окропіте...",– пише він.
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