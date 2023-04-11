Сайти та соцмережі підприємців мають бути українською – омбудсмен

Підприємці, які надають послуги через інтернет повинні вести соціальні мережі українською мовою.

Йдеться про онлайн-магазини, інтернет-каталоги тощо, нагадує Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

У 2023 році Служба уповноваженого провела 14 перевірок щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

В результаті було виявлено 7 порушень.

"Внаслідок заходів реагування Уповноваженого понад 500 інтернет-представництв суб‘єктів господарювання приведено у відповідність до норм", – йдеться в повідомленні.

Підприємці, які надають послуги, використовуючи інтернет-сервіси, як-от Youtube, Telegram, Viber, Instagram, мають вести вебсайти і сторінки українською мовою, наголошує Кремінь.

"Версії інтернет-представництв державною мовою повинні мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні", – зазначає омбудсмен.

Інтерфейс державною мовою повинні мати й мобільні застосунки. Утім, інформація може дублюватися й іншими мовами.

Кремінь нагадав, що положення щодо використання української мови в інтернеті регулюється статтею 7 Закону України "Про електронну комерцію".

Відповідно до закону, продавець товарів, робіт чи послуг в електронній комерції зобов’язаний забезпечити доступ до інформації про:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця;

місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи-підприємця.

Раніше ми повідомляли, що мовний омбудсмен відреагував на мовний скандал в ірпінському виші.