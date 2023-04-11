Під час окупації Київщини загинуло майже 40 дітей – поліція

Під час окупації Київської області загинуло 38 дітей.
Про це розповів начальник ГУНП Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу в Медіацентрі Україна.
"Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків у віці від 3 до 17 років", – зазначив правоохоронець.
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|Фото: sinenkiy/Depositphotos
Зі слів Андрія Нєбитова, на сьогодні зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них – з однієї родини.
Нагадаємо, міськголова Бучі, що на Київщині заявив, що 31 березня місто звільнили від окупантів РФ.
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