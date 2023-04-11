Під час окупації Київщини загинуло майже 40 дітей – поліція

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
1653
11 квітня 2023

Під час окупації Київської області загинуло 38 дітей. 

Про це розповів начальник ГУНП Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків у віці від 3 до 17 років", – зазначив правоохоронець.

 Фото: sinenkiy/Depositphotos

Зі слів Андрія Нєбитова, на сьогодні зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них – з однієї родини.

Нагадаємо, міськголова Бучі, що на Київщині заявив, що 31 березня місто звільнили від окупантів РФ.

Читайте також: Рік після трагедії: як живуть люди, що вижили в Ірпені та Бучі

Росіяни вбили маму та поранили батька: історія лікарки з Бучі, яка допомагає переселенцям

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED