Під час окупації Київщини загинуло майже 40 дітей – поліція

Під час окупації Київської області загинуло 38 дітей.

Про це розповів начальник ГУНП Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків у віці від 3 до 17 років", – зазначив правоохоронець.

Зі слів Андрія Нєбитова, на сьогодні зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них – з однієї родини.

Нагадаємо, міськголова Бучі, що на Київщині заявив, що 31 березня місто звільнили від окупантів РФ.