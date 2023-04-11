"Це якісь неправильні висновки": Суббота відреагував на звинувачення

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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11 квітня 2023

Співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Суббота, який став героєм резонансного розслідування, записав відеореакцію на публікацію.

"Дякую, вже бачив ці новини, звісно читав, помічниця вичитала, не було часу все дивитися. Що я можу сказати: це не перший хейт, з яким стикаюся, він буде і далі. Я це просто переживу. Але що я хочу сказати, "не дозволю ображати свою аудиторію", – каже  Спартак Суббота.

Він додав, що зробить висновки щодо людей, які його дивляться, яким він подобається.

"Це якісь неправильні висновки, як мені здається. З усім можу змиритися. Все можу "з’їсти", крім образ в сторону своїх близьких людей і глядачів", – додав герой розслідування. 

"УП. Життя" сконтактувала зі співведучим подкасту Спартака Субботи Євгеном Яновичем, щоб з’ясувати, що він думає стосовно розслідування про діяльність його колеги.

"Бачив. Дякую, що написали. Ознайомлюся з матеріалами і пізніше все обов’язково напишу. Там стільки матеріалу, що й половини не бачив", – відповів Янович.

Нагадаємо, Спартака Субботу звинувачують у брехні стосовно освіти, наукового ступеня та ставлять під сумнів його експертність.

Українці почали ділитися враженнями від розслідування у соцмережах, а "УП. Життя" зібрало кілька з них. 


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