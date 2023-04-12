У Національній психологічній асоціації розповіли, чи перевірятимуть діяльність Спартака Субботи

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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12 квітня 2023

Національна психологічна асоціація України не перевірятиме факти, викладені у розслідуванні про Спартака Субботу, оскільки він не є членом спілки.

Про це "Українській правді. Життя" розповіла президентка НПА Валерія Палій.

Блогера, популярного "психотерапевта" та експерта Спартака Субботу звинуватили у брехні щодо власної освіти та наукових ступенів, а також у сексуальних контактах з клієнтками. Розслідування про Субботу зробив психотерапевт Ілля Полудьонний, він збирав докази 7 місяців.

За словами Валерії Палій, Спартак Суббота не є членом Національної психологічної асоціації, тому застосувати до нього якісь санкції вони не можуть.

 Спартак Суббота не є членом Національної психологічної академії

Членство у НПА є добровільним. Психолог, який хоче вступити до асоціації, мусить подати відповідну заяву, підтвердити документами набуту фахову освіту та погодитися з етичним кодексом психолога НПА. Наразі членами організації є 1, 5 тис. фахівців зі всієї України.

"Спартак Субота ніколи не подавав заяву на членство до НПА. Однак в оприлюдненому розслідуванні є і інші фігуранти, які є членами НПА. І ми направили запит до нашої етичної комісії, де будуть робити аналіз – чи порушує їхня поведінка стандарти професійної спільноти та етичний кодекс психолога НПА. Ми також попросили етичну комісію цю ситуацію публічно прокоментувати", говорить Валерія Палій.

За словами президентки НПА перевіряти будуть поведінку психологів Віталія Луньова та Олександри Білявської, які згадуються у розслідуванні Іллі Полудьонного.

У розслідуванні йдеться про те, що Віталій Луньов є науковим керівником дисертації Спартака Субботи, а наукові роботи Субботи і Білявської містять схожі фрагменти.

Взагалі скандал навколо Спартака Субботи у НПА вважають "холодним душем" і вчить розвивати критичне мислення та не довіряти усьому, що кажуть з екранів, навіть якщо постать – харизматична.

"Розслідування викриває багато проблем на сьогоднішній момент. Йдеться і про регуляцію психологічних послуг, і про те, як часто не критично суспільство ставиться до так званих лідерів думок", – каже Валерія Палій.

На думку президентки НПА, ринок надання психологічних послуг потребує певної регуляції, бо наразі є суттєві прогалини у законодавстві. Тому дуже часто споживачі послуг психологів не захищені.

"Наприклад, у нас не поширена культура запиту дипломів у психологів. Немає загальнообов’язкових відкритих реєстрів. Так, ми можемо засуджувати і робити етичний аналіз. Однак це дуже обмежені санкції", – каже вона.

Нагадаємо, сам блогер Спартак Суббота назвав висновки розслідування "неправильними" і заявив, що буде захищати свою аудиторію та близьких від хейту.

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