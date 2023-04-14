Залишила на хвору родичку: на Закарпатті поліція вилучила у матері трьох маленьких доньок

У Мукачеві на Закарпатті ювенальна поліція разом з соцслужбами вилучили з сім’ї трьох неповнолітніх дітей.

Матір на тиждень залишила доньок на літню родичку, яка не могла забезпечити їм належний догляд, повідомляють у головному управлінні Нацполіції у Закарпатській області.

"Наразі здоров’ям дітей опікуються медики, подальшу їхню долю визначить соцслужба", – наголошують правоохоронці.

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Про те, що жителька Мукачево залишила своїх трьох дітей сусідці тиждень тому і потім не з’являлася, поліція дізналася від місцевої жительки.

Дівчата, яких вилучили в матері. Головне управління Нацполіції у Закарпатській області

Правоохоронці та соцслужба виїхали за вказаною адресою.

"Як виявилося, дівчаток чотирьох та п’яти років, а також найменшу з них – 5-місячну дитину, мати залишила на 50-річну родичку, яка має проблеми зі здоров’ям", – зазначили в ГУНП Закарпаття.

Наразі матір дітей вже знайшли та зв’язалися з нею.

Як повідомила "УП. Життя" речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, родичка, яка дивилася за дітьми, має проблеми зі здоров’ям, тому не могла забезпечити дітям належний догляд.

"Дівчат на даний момент від матері вилучили. Загрози їхньому життю чи здоров’ю немає, медики їх оглянули. Вони надалі перебувають в місцевій лікарні", – додала речниця.

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Визначати міру покарання для матері, яка нехтує виконанням батьківських обов’язків, будуть правоохоронці.

У ГУНП Закарпаття повідомили, що жінка вже потрапляла в поле зору правоохоронців та соцслужб. Ювенальна поліція поспілкувалися з нею про необхідність змінити спосіб життя та створити належні умови для виховання дітей. Проте, матір вказівки проігнорувала, додають у поліції.

"Батько можливості брати участь у вихованні доньок наразі не має, швидше за все знаходиться у місці позбавлення волі", – припускає Ганна Дан.

Вона додала, що матір дітей свою поведінку ніяк не виправдовувала.

Як зазначили правоохоронці, сім’я і надалі перебуватиме під контролем ювенальної поліції та працівників соцслужб, а діти – під опікою держави.

Нагадаємо, у Кам’янець-Подільському поліція оштрафувала матір неповнолітньої дитини за безлад та розкидані речі в оселі.