НМТ-2023 за кордоном: оновили список країн, де можна складати іспит

Оновлено 27.04.2023
Перелік закордонних міст, де українські школярі можуть скласти національний мультимедійний тест, розширили.
До списку додали ще кілька населених пунктів, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.
"Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Мерша (Люксембург), Майнца (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина)", – зазначають в УЦОЯО.
"Зауважимо, що цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Берна (Швейцарія), Братислави (Словаччина), Кишинева (Молдова) та Роттердама (Нідерланди)", – пишуть в УЦОЯО.
|Фото:ozero1504/Depositphotos
Додають, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в наступних закордонних населених пунктах:
- Австрія: Відень:
- Азербайджан: Баку;
- Бельгія: Брюссель;
- Болгарія: Варна, Софія;
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії: Абериствіт, Единбург, Лондон;
- Грузія: Тбілісі;
- Данія: Орхус;
- Естонія: Таллін;
- Ірландія: Дублін;
- Іспанія: Валенсія, Мадрид;
- Італія: Мілан, Рим;
- Канада: Едмонтон, Монктон, Торонто;
- Латвія: Рига;
- Литва: Каунас;
- Молдова:Кишинів;
- Нідерланди: Роттердам;
- Німеччина: Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;
- Польща: Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;
- Португалія: Лісабон;
- Румунія: Бухарест;
- Словаччина:Братислава;
- США: Нью-Йорк, Сакраменто, Сакраменто;
- Угорщина: Будапешт;
- Фінляндія: Гельсінкі;
- Франція: Марсель, Париж;
- Хорватія, Загреб;
- Чехія: Брно, Прага;
- Швейцарія: Берн;
- Швеція: Стокгольм.
В УЦОЯО зазначили, що населений пункт можна змінити на більш зручний після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року. Для цього необхідно поміняти реєстраційні дані, вибрати місто, ближче до місця перебування під час проведення НМТ.
"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами", – повідомляють освітяни.
Тож місця можуть вичерпатися у певному місті, тоді воно стане недоступним для вибору. У деяких містах або країнах тестування проведуть тільки під час додаткової сесії. Тому в УЦОЯО радять не зволікати з реєстрацією.
Нагадаємо, У МОН опублікували першу статистику реєстрації на НМТ- 2023 року, де як додатковий предмет лідирує історія.
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