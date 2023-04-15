НМТ-2023 за кордоном: оновили список країн, де можна складати іспит

Перелік закордонних міст, де українські школярі можуть скласти національний мультимедійний тест, розширили.

До списку додали ще кілька населених пунктів, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Зауважимо, що цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Берна (Швейцарія), Братислави (Словаччина), Кишинева (Молдова) та Роттердама (Нідерланди)", – пишуть в УЦОЯО.

Додають, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в наступних закордонних населених пунктах:

Австрія: Відень:

Азербайджан: Баку;

Бельгія: Брюссель;

Болгарія: Варна, Софія;

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії: Абериствіт, Единбург, Лондон;

Грузія: Тбілісі;

Данія: Орхус;

Естонія: Таллін;

Ірландія: Дублін;

Іспанія: Валенсія;

Італія: Мілан, Рим;

Канада: Едмонтон, Монктон, Торонто;

Латвія: Рига;

Литва: Каунас;

Молдова:Кишинів;

Нідерланди: Роттердам;

Німеччина: Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;

Польща: Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;

Португалія: Лісабон;

Румунія: Бухарест;

Словаччина:Братислава;

США: Нью-Йорк, Сакраменто;

Угорщина: Будапешт;

Фінляндія: Гельсінкі;

Франція: Марсель, Париж;

Чехія: Брно, Прага;

Швейцарія: Берн;

Швеція: Стокгольм.

В УЦОЯО зазначили, що населений пункт можна змінити на більш зручний після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року. Для цього необхідно поміняти реєстраційні дані, вибрати місто, ближче до місця перебування під час проведення НМТ.

"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами", – повідомляють освітяни.

Тож місця можуть вичерпатися у певному місті, тоді воно стане недоступним для вибору. У деяких містах або країнах тестування проведуть тільки під час додаткової сесії. Тому в УЦОЯО радять не зволікати з реєстрацією.

Нагадаємо, У МОН опублікували першу статистику реєстрації на НМТ- 2023 року, де як додатковий предмет лідирує історія.