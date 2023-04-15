НМТ-2023 за кордоном: оновили список країн, де можна складати іспит

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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15 квітня 2023

Перелік закордонних міст, де українські школярі можуть скласти національний мультимедійний тест, розширили.

До списку додали ще кілька населених пунктів, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Зауважимо, що цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Берна (Швейцарія), Братислави (Словаччина), Кишинева (Молдова) та Роттердама (Нідерланди)", – пишуть в УЦОЯО. 

 Фото:ozero1504/Depositphotos

Додають, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в наступних закордонних населених пунктах:

  • Австрія: Відень:
  • Азербайджан: Баку;
  • Бельгія: Брюссель;
  • Болгарія: Варна, Софія;
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії: Абериствіт, Единбург, Лондон;
  • Грузія: Тбілісі;
  • Данія: Орхус;
  • Естонія: Таллін;
  • Ірландія: Дублін;
  • Іспанія: Валенсія;
  • Італія: Мілан, Рим;
  • Канада: Едмонтон, Монктон, Торонто;
  • Латвія: Рига;
  • Литва: Каунас;
  • Молдова:Кишинів;
  • Нідерланди: Роттердам;
  • Німеччина: Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;
  • Польща: Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;
  • Португалія: Лісабон;
  • Румунія: Бухарест;
  • Словаччина:Братислава;
  • США: Нью-Йорк, Сакраменто;
  • Угорщина: Будапешт;
  • Фінляндія: Гельсінкі;
  • Франція: Марсель, Париж;
  • Чехія: Брно, Прага;
  • Швейцарія: Берн;
  • Швеція: Стокгольм.

В УЦОЯО зазначили, що населений пункт можна змінити на більш зручний після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року. Для цього необхідно поміняти реєстраційні дані, вибрати місто, ближче до місця перебування під час проведення НМТ. 

"Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами", – повідомляють освітяни. 

Тож місця можуть вичерпатися у певному місті, тоді воно стане недоступним для вибору. У деяких містах  або країнах  тестування проведуть тільки під час додаткової сесії. Тому в УЦОЯО радять не зволікати з реєстрацією.

Нагадаємо, У МОН опублікували першу статистику реєстрації на НМТ- 2023 року, де як додатковий предмет лідирує історія.

Читайте також: Два місяці до НМТ: як підготуватися до тесту і які ресурси використовувати


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