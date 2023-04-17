На Вінниччині співробітник приватної лікарні задушив пацієнтку

У Вінницькій області в одній з приватних лікарень 47-річний співробітник медзакладу задушив пацієнтку, за якою доглядав.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

13 квітня в поліцію повідомили, що в одному з приватних медичних закладів Вінницького району померла пацієнтка, яка проходила там лікування.

Судово-медична експертизи показала, що причиною смерті 42-річної жінки стала механічна асфіксія (удушення).

Фото: Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

За даними правоохоронців, до злочину причетний 47-річний чоловік, який працював у медичному закладі та доглядав за пацієнткою.

У коментарі "УП. Життя" в поліції Вінниччини зазначили, що точну посаду чоловіка наразі не розголошують.

Правоохоронці з’ясували, що під час лікування між померлою та зловмисником виникало багато конфліктів.

Чоловіка затримали в лікарні, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Йому повідомили про підозру у вчинені злочину за статтею про умисне вбивство, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

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