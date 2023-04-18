На Луганщині викрили групу освітян, які впроваджували стандарти освіти РФ у школах

На Луганщині викрили п'ятьох педагогів, які відкрито співпрацювали з ворогом у сфері освіти.

Їм повідомили про підозру у розповсюджені пропаганди РФ та колабораціонізмі, зазначають у прокуратурі Луганської області.

Крім того, як з’ясувало слідство, педагоги від початку повномасштабного вторгнення почали впроваджувати російські стандарти освіти у закладах освіти, зокрема у школах.

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Діяльність групи з березня 2022 року і до сьогодні очолює так звана "начальниця управління освіти "адміністрації" Старобільського району "ЛНР", повідомляють у прокуратурі.

За даними правоохоронців, вона розробила та реалізувала план просування російської пропаганди та прокремлівських наративів. Зокрема, призначила 4 директорів "державних загальноосвітніх установ "ЛНР" у Старобільському районі.

Крім того, усі учасники злочинної групи активно коментують питання освіти та дають інтерв'ю на регіональному телеканалі так званої "ЛНР" – "Луганск 24", а також організовують публічні заходи, де активно підтримують окупаційну владу.

Правоохоронці виявили, що діяльність незаконних закладів освіти на території регіону підозрювані також висвітлювали на сторінках у соціальних мережах "Вконтакте" та Telegram, на інтернет сторінці "ZOV лнр", на сайті "Міністерства освіти та науки "ЛНР" та "офіційному сайті адміністрації Старобільського району "ЛНР".

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Колаборанти. Фото: Луганська обласна прокуратура

Нагадаємо, за січень та лютий 2023 року Служба безпеки України виявила понад 30 освітян-колабораціоністів, які зросійщували учнів.

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