Якою має бути сексуальна освіта у школах – коментує освітній омбудсмен

Петиція про запровадження статевого виховання у школах набрала понад 25 тисяч голосів та отримала відповідь від президента.

Багато українців підтримують ідею секс-просвіти – однак плани МОН щодо цього поки що не відомі.

У тексті "Української правди. Життя" освітній омбудсмен Сергій Горбачов також прокоментував необхідність секс-освіти у школах.

На думку освітнього омбудсмена, статеве виховання має бути обов’язковим предметом з акцентом на розумінні прав дитини та інших людей.

"Статеве виховання має бути обов’язковим предметом, бо рівень необізнаності в цих питаннях – це дуже великі ризики для майбутньої долі молодого покоління.

Вони мають поважати право людини на вибір, на повагу до її особистості та тіла. Ці теми треба дуже ретельно опрацьовувати. Це має бути обов’язковим", – сказав Горбачов.

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Освітній омбудсмен вважає, що необхідно розробити програми зі статевого виховання, які держава повинна включити до програм педагогічних університетів.

"Мають бути запроваджені відповідні спеціальності, якщо у цьому є потреба, або курси, які мають бути обов’язковою частиною загальної педагогічної освіти зі спеціалізацією саме на цих питаннях.

Потрібно готувати фахівців, які розуміються на цій темі. На її складності, дратівливості. Тут потрібна професійна робота. Я до неї можу долучатися, але я не є фахівцем у цій галузі. Треба залучати людей, які на цьому знаються. Насамперед психологів і соціальних працівників", – каже освітній омбудсмен.

Він додав, що потрібно враховувати загальний настрій батьків, і наголосив на важливості статевого виховання.

"Коли люди виступають проти статевого виховання, таке враження, що вони транслюють радянські наративи "в СССР секса нет". Хоча це частина життя кожної людини.

Як ми можемо ухилятися від допомоги дітям зрозуміти їхні можливості і проблеми, які є важливою частиною життя? Це неправильно і безвідповідально щодо наших дітей, які дорослішають і раптом стикаються з тим, у чому ми могли б їм допомогти, але через боязнь ми залишаємо їх наодинці з цими дуже складними проблемами", – наголошує Сергій Горбачов.