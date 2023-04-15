Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання у школах

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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15 квітня 2023

Глава держави Володимир Зеленський відповів на петицію про впровадження обов'язкового статевого виховання в освітню систему

Документ набрав майже 26 тисяч підписів.

Опрацювати відповідні пропозиції президент доручив Кабміну  Уряд повинен поінформувати його та авторку документа про результати його розгляду.

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 Фото: flytosky11/Depositphotos

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. Конституція України зобов’язує мене діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України", – написав головнокомандувач.

Нагадаємо, за словами МОН, елементи статевого виховання є в обов'язкових предметах, таких як "Основи здоров’я", "Біологія", "Громадянська освіта" та у факультативах "Я – моє здоров’я – моє життя", "Захисти себе від ВІЛ"/"Школа проти СНІДу" та інших.

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