Загрожує 15 років тюрми: на Київщині судитимуть пару, яка ґвалтувала і катувала дітей

На Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом дітям віком 3, 5 та 11 років.

Правоохоронці встановили 36 епізодів злочинів над малолітніми дітьми, 18 з яких – особливо тяжкі, повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов та Київська обласна прокуратура.

"Сьогодні ми скерували до суду обвинувальний акт щодо матері та її співмешканця. 29-річна мешканка Броварщини спільно з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над дітьми", – написав Нєбитов.

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Обвинувачені перебувають під вартою. Вони не визнають своєї провини.

"Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, ми наполягатимемо на найсуровішому покаранні", – коментують у прокуратурі.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, подружжя катів викрили наприкінці лютого 2023 року у Броварському районі.

Розслідування встановило, що обвинувачені тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років.

Діти проживали в антисанітарних умовах, їх морили голодом, змушували їсти фекалії.

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Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малечі.

"Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством. Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними", – також пишуть правоохоронці.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури до суду скерували обвинувальний акт стосовно жінки та її співмешканця за 8 статтями Кримінального кодексу.

Йдеться про факти домашнього насильства, катування, погроз вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК України).

Трьох дітей вилучили з родини – вони перебувають під опікою патронатних служб.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.