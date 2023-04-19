Скандал з "Немо": поліція відкрила справу проти дельфінарію після зйомок відео з тваринами у готелі

Одеський дельфінарій "Немо" звинуватили у жорстокому ставленні до тварин після того, як блогери знімали відео з морськими котиками у готельних номерах.

Одеські поліціянти відкрили кримінальне провадження проти "Немо" за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – інцидент у готелі кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами.

"Публікацію із дописом про оренду за грошову винагороду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. Відомості за цим фактом правоохоронці зареєстрували у встановленому законом порядку", – пише поліція.

Також правоохоронці поспілкувалися із тренером тварин, який сказав, що котиків "ніхто не здавав в оренду".

Фото: UAnimals

Що сталося?

18 квітня у соцмережах з’явилося відео блогерки, на якому вона разом з морськими котиками з дельфінарію "Немо" танцює у готельному номері Nemo Hotel Resort & SPA.

Зоозахисники припустили, що дельфінарій "здає в оренду" своїх вихованців та звинуватив його працівників у жорстокості до тварин.

У відповідь дельфінарій заявив, що їхні вихованці – соціальні істоти, для яких спілкування з людьми – "не тільки частина звичного життя, але й життєва необхідність".

Зоозахисна організація UAnimals назвала твердження "Немо" абсурдними.

"Розвінчуємо абсурдні твердження дельфінарію Nemo, якими там "пояснили" своє жорстоке поводження з тваринами

Розважальний комплекс Nemo відреагував на обурення спільноти через те, що там надають морських котиків для фотосесій у готельних номерах. Nemo називає свої дії турботою, а тих, кого ця історія обурила, – веганами-радикалами", – пише організація.

Що не так із тезами "Немо"?

Зоозахисники поспілкувалися із Павлом Гольдіним, доктором біологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту зоології імені Івана Шмальгаузена Національної академії наук України.

Міф: морські котики – соціальні істоти, які живуть у великому дружньому колективі тварин та тренерів... Котики суспільні, полюбляють гратися з людьми та позитивно ставляться до гри з людьми.

Правда: контакт людини з дикою хижою твариною небезпечний для обох учасників, каже Павло Гольдін.

"Хижак – це не іграшка. До того ж, люди та тварини обмінюються не тільки дружніми жестами, а й небезпечними вірусами. Той, хто організовує такі сесії, наражає на небезпеку і звіра, і людину. А якщо щось піде не так і котик проявить агресію, то його просто вб'ють. Дика тварина завжди залишається непередбачуваною", – каже експерт.

Міф: морські котики обожнюють погрітися на сонечку, гуляють по газону, завжди із зацікавленістю та допитливістю обстежують нову локацію. Іноді на прогулянці їм зустрічаються люди, для соціальних тварин – це цікаво і завжди викликає приємні емоції.

Правда: природним оселищем морських котиків є океан і океанські береги. Не газон, не готель з блогерами, а океан. Утримання великої дикої тварини в готелі – це знущання над твариною, кажуть зоозахисники.

Міф: морські котики – це соціальні істоти, вони живуть у великому дружньому колективі тварин та тренерів. Для них спілкування з людьми не тільки частина звичного життя, але й життєва необхідність.

Правда: "Ми не бачимо, що відбувається за лаштунками різних закладів і як дресирують цього котика, щоб довести до такої поведінки", – кажуть зоозахисники.

Також у UAnimals заперечили тезу дельфінарію про те, що їх критикує "агресивна меншина веганів-зоорадикалів".

"Існує більшість людей, для яких знущання з тварин є неприпустимим. Ці люди будуть висловлювати своє обурення до того часу, поки Nemo не покарають.

Також пропонуємо працівникам Nemo погуглити значення слова "веган" та вживати його у доречному контексті", – написали в організації.

Наразі правоохоронці ведуть розслідування щодо інциденту в готелі.