Голова Держслужби якості освіти пропонує перевести школи на 12-річну систему з 2024 року

Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак пропонує запровадити 12-річну систему навчання у школах з 2024 року.

Україна і так мала перейти на 12-річну систему з 2027 року, але Руслан Гурак пропонує зробити це раніше, повідомляє "Укрінформ".

Держслужбовець вважає, що це буде "найоптимальніший варіант" вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через COVID-19 і війну – про це він заявив під час презентації результатів дослідження "Освіта під час війни".

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"Можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат. Але ми маємо реформу НУШ, і ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році.

Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році", – сказав він.

Фото ілюстративне: orestligetka.ukr.net /Depositphotos

Руслан Гурак вважає, що 12-річна система допоможе збалансувати освітню програму таким чином, щоб врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, інтернету).

На його думку, це також дасть можливість "врахувати перехідний період на кожному рівні і підготуватися до 2027 року" – до повноцінного запровадження профільної старшої школи у 2027 роцію

Гурак додав, що зараз представники української влади могли б поговорити з донорами, які готові надати фінансування освітній системі України, щоб підтримати запровадження 12-річної системи.

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Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксен Лісовий закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів.