На Закарпатті хлопчик через поліцію розшукував Святого Миколая, щоб той приніс його братові подарунок

Яна Осадча журналіст
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20 грудня 2021

На Закарпатті 8-річний хлопчик попросив поліцейських розшукати Святого Миколая, щоб передати прохання подарувати інвалідний візок меншому братові.

Поліцейські Сваляви "розшукали" Миколая, щоб здійснити мрію маленького хлопчика, повідомляють в відомстві.

8-річний Стас прийшов у відділок поліції та попросив знайти Святого Миколая, адже йому вкрай було необхідно вручити важливий лист.

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Працівники поліції пообіцяли передати письмове прохання адресату.

 Фото поліції Закарпатської області

А коли відкрили листа, дізналися, що хлопчик просить Святого Миколая принести у подарунок своєму молодшому 6-річному братику інвалідний візок. 

  Фото поліції Закарпатської області

"Поліцейські вирішили діяти негайно: до свята залишалося кілька днів. 

Разом із волонтерами, працівникам поліції вдалося реалізувати бажання дитини", –  йдеться в повідомленні правоохоронців.

  Фото поліції Закарпатської області

Врешті-решт, зустріч дітей зі Святим Миколаєм відбулася. 

Поліцейські передали родині подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків.

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  Фото поліції Закарпатської області

Нагадаємо, в Новій Зеландії 4-річний хлопчик викликав поліцію, щоб показати іграшки. 

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