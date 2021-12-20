На Закарпатті хлопчик через поліцію розшукував Святого Миколая, щоб той приніс його братові подарунок

На Закарпатті 8-річний хлопчик попросив поліцейських розшукати Святого Миколая, щоб передати прохання подарувати інвалідний візок меншому братові.
Поліцейські Сваляви "розшукали" Миколая, щоб здійснити мрію маленького хлопчика, повідомляють в відомстві.
8-річний Стас прийшов у відділок поліції та попросив знайти Святого Миколая, адже йому вкрай було необхідно вручити важливий лист.
Працівники поліції пообіцяли передати письмове прохання адресату.
|Фото поліції Закарпатської області
А коли відкрили листа, дізналися, що хлопчик просить Святого Миколая принести у подарунок своєму молодшому 6-річному братику інвалідний візок.
|Фото поліції Закарпатської області
"Поліцейські вирішили діяти негайно: до свята залишалося кілька днів.
Разом із волонтерами, працівникам поліції вдалося реалізувати бажання дитини", – йдеться в повідомленні правоохоронців.
|Фото поліції Закарпатської області
Врешті-решт, зустріч дітей зі Святим Миколаєм відбулася.
Поліцейські передали родині подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків.
|Фото поліції Закарпатської області
Нагадаємо, в Новій Зеландії 4-річний хлопчик викликав поліцію, щоб показати іграшки.
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