На Закарпатті хлопчик через поліцію розшукував Святого Миколая, щоб той приніс його братові подарунок

На Закарпатті 8-річний хлопчик попросив поліцейських розшукати Святого Миколая, щоб передати прохання подарувати інвалідний візок меншому братові.

Поліцейські Сваляви "розшукали" Миколая, щоб здійснити мрію маленького хлопчика, повідомляють в відомстві.

8-річний Стас прийшов у відділок поліції та попросив знайти Святого Миколая, адже йому вкрай було необхідно вручити важливий лист.

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Працівники поліції пообіцяли передати письмове прохання адресату.

Фото поліції Закарпатської області

А коли відкрили листа, дізналися, що хлопчик просить Святого Миколая принести у подарунок своєму молодшому 6-річному братику інвалідний візок.

Фото поліції Закарпатської області

"Поліцейські вирішили діяти негайно: до свята залишалося кілька днів.

Разом із волонтерами, працівникам поліції вдалося реалізувати бажання дитини", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Фото поліції Закарпатської області

Врешті-решт, зустріч дітей зі Святим Миколаєм відбулася.

Поліцейські передали родині подарунки – не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків.

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Фото поліції Закарпатської області

Нагадаємо, в Новій Зеландії 4-річний хлопчик викликав поліцію, щоб показати іграшки.

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