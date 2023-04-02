317 двієнь та 4 трійні: скільки дітей народилося в Києві за 400 днів повномасштабного вторгнення

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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2 квітня 2023

Протягом 400 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Києві народилися понад 18 тисяч дітей. 

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року в Києві народилися 18 450 немовлят.

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Серед них більшість хлопчиків – 9519. Водночас народилося 8931 дівчинки. 

Фото: golubovy/Depositphotos

"Серед новонароджених – 317 двієнь та чотири трійні", – додає Микола Поворозник. 

Також, за 400 днів повномасштабної війни у Києві одружилися 26 614 пар.

Нагадаємо, за перші три місяці повномасштабного вторгнення в Україні народилося 36 425 дітей. 

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