"Вікі любить пам’ятки": обрано 10 найкращих світлин культурних пам’яток України

В Україні обрали найкращі фото пам'яток культури за 2022 рік. У конкурсі змагалися роботи 292 учасників та учасниць.
Імена переможців опублікували на сайті "Вікі любить пам’ятки".
Журі обрали 10 найкращих фото з майже 14 тисяч зображень. За умовами, до конкурсу були допущені світлини, зроблені до 23 лютого 2022 року. Організатори встановили часові обмеження з міркувань безпеки.
"Документування нашої культурної спадщини є як ніколи актуальним під час повномасштабної війни, коли памʼятки культури та архітектури України постійно перебувають під загрозою знищення", – зазначив член організаційного комітету конкурсу, голова правління ГО "Вікімедіа Україна" Ілля Корнійко.
Перше місце у конкурсі посів Сергій Орлик із зображенням "японського" манежу Деркульського кінного заводу у селі Данилівка Луганської області.
|Фото: "Вікі любить пам’ятки"
Друге місце журі віддали фотографу Сергію Рижкову за фото Червоногородського замку у селі Нирків Тернопільської області.
|Замок на Тернопільщині
На третьому місці – світлина з каплиці Боїмів у Львові Володимира Постернака.
|Каплиця у Львові
Серед переможців також є:
- фотографія будинку Польського магістрату у Кам'янці-Подільському та замку Даниловичів у смт. Олесько. Автор: Андрій Чуяшенко;
- світлина Тринітарського костьолу та дзвіниці у місті Кам'янець-Подільський Сергія Зиська;
|Костел на Хмельниччині
- фотографія палацу у Підгірцях Юрія Петруняка;
- світлина замку князів Острозьких-Любомирських у місті Дубно Олексія Харвата;
- зображення церкви Усікновення голови Іоанна Предтечі у селі Іванове на Одещині, яке зробив Олександр Мальон;
- світлина театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у Львові Сергія Рижкова.
Нагадаємо, в українському організаційному комітеті проєкту "Вікі любить пам’ятки" наприкінці 2022 року відмовитись від подачі фото на міжнародний етап конкурсу. Причиною тому була участь росіян.
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