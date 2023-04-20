"Вікі любить пам’ятки": обрано 10 найкращих світлин культурних пам’яток України

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 квітня 2023

В Україні обрали найкращі фото пам'яток культури за 2022 рік. У конкурсі змагалися роботи 292 учасників та учасниць.

Імена переможців опублікували на сайті "Вікі любить пам’ятки".

Журі обрали 10 найкращих фото з майже 14 тисяч зображень. За умовами,  до конкурсу були допущені світлини, зроблені до 23 лютого 2022 року. Організатори встановили часові обмеження з міркувань безпеки.

"Документування нашої культурної спадщини є як ніколи актуальним під час повномасштабної війни, коли памʼятки культури та архітектури України постійно перебувають під загрозою знищення", – зазначив член організаційного комітету конкурсу, голова правління ГО "Вікімедіа Україна" Ілля Корнійко.

Перше місце у конкурсі посів Сергій Орлик із зображенням "японського" манежу Деркульського кінного заводу у селі Данилівка Луганської області.

 Фото: "Вікі любить пам’ятки"

Друге місце журі віддали фотографу Сергію Рижкову за фото Червоногородського замку у селі Нирків Тернопільської області.

 Замок на Тернопільщині

На третьому місці – світлина з каплиці Боїмів у Львові Володимира Постернака.

 Каплиця у Львові

Серед переможців також є:

  • фотографія будинку Польського магістрату у Кам'янці-Подільському та замку Даниловичів у смт. Олесько. Автор: Андрій Чуяшенко;
  • світлина Тринітарського костьолу та дзвіниці у місті Кам'янець-Подільський Сергія Зиська;
 Костел на Хмельниччині
  • фотографія палацу у Підгірцях Юрія Петруняка;
  • світлина замку князів Острозьких-Любомирських у місті Дубно Олексія Харвата;
  • зображення  церкви Усікновення голови Іоанна Предтечі у селі Іванове на Одещині, яке зробив Олександр Мальон;
  • світлина театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у Львові Сергія Рижкова.

Нагадаємо, в українському організаційному комітеті проєкту "Вікі любить пам’ятки" наприкінці 2022 року відмовитись від подачі фото на міжнародний етап конкурсу. Причиною тому була участь росіян

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