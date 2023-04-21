У NASA повідомили справжнє місце падіння несправного супутника

Космічний корабель RHESSI вагою 270 кілограмів впав на Землю у ніч на 19 квітня 2023 року над північною частиною Африки. Після того, як вночі 20 квітня у Києві побачили у небі яскравий спалах, міська влада припустила, що це міг бути супутник NASA, про падіння якого повідомлялося раніше.

Про це повідомляє Space з посиланням на NASA.

"Міністерство оборони США підтвердило, що 660-фунтовий космічний корабель знову увійшов в атмосферу над регіоном пустелі Сахара, приблизно на 26 градусах довготи та 21,3 градуса широти", – повідомили представники NASA.

Ці координати вказують на падіння біля судано-єгипетського кордону, зазначив астрофізик Джонатан Макдауелл у Twitter. За його словами, RHESSI рухався на північний схід, коли опустився.

Супутник RHESSI. Фото: NASA

Більша частина космічного корабля, ймовірно, згоріла в атмосфері Землі, хоча очікується, що якісь уламки можуть приземлитися.

RHESSI запустили на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Pegasus XL у 2002 році з метою унікального дослідження Сонця.

"До RHESSI не було зроблено ані гамма, ані високоенергетичних рентгенівських зображень сонячних спалахів", – кажуть у NASA.

Супутник працював до 2018 року. За це період RHESSI задокументував величезний діапазон розмірів сонячних спалахів.

Наразі RHESSI був лише частиною космічного сміття, яке курсує навколо нашої планети: наразі мережі космічного спостереження відстежують понад 30 тис. частинок орбітального сміття.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня в небі над Києвом зафіксували яскравий спалах. У столиці оголосили повітряну тривогу.

У КМДА повідомили, що за попередніми даними, мешканці столиці бачили падіння космічного супутника NASA. Згодом, у NASA цю інформацію спростували та заявили, що спалахи над Києвом не могли бути спричинені падінням з орбіти супутника RHESSI.