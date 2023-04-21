На околицях Бахмута українські військові висадили ліс Перемоги. ВІДЕО

У Бахмуті українські військові висадили ліс Перемоги.
Саджанці разом із гуманітарною допомогою бійцям передали лісівники з Карпатського офісу Державного підприємства "Ліси України".
Військові висадили на околицях Бахмута саджанці із закритою кореневою системою, вирощені на території філії "Рава-Руське лісове господарство" і надіслали відео.
"Наші лісівники домовилися з хлопцями, що крім гуманітарки передадуть сіянці – близько 50 штук", – розповіли "Українській правді. Життя" у ДП "Ліси України".
На підприємстві зазначили, що це, звичайно, символічна висадка, однак проблема серйозна – ліси сходу та півдня надзвичайно сильно страждають від бойових дій.
"Статистика з цієї висадки нікуди не йде. Це підтримка бойового духу. Весною ми висаджуємо ліс по всій країні. Цього року військові дуже часто долучаються до процесу, навіть самі виступають ініціаторами, і ми цьому дуже раді", – кажуть на підприємстві.
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