До Дня Землі у світі пройдуть акції проти екоциду в Україні: як долучитись

До Міжнародного дня Землі українці та іноземці проведуть акцію проти російського екоциду в Україні.

21-23 квітня люди з усіх континентів утворять живий ланцюг єдності, щоб привернути увагу до злочинів Росії проти довкілля під час війни.

"З нагоди Міжнародного дня Землі в рамках акції EcoUnity For Ukraine закордонні українські громади та іноземці з різних куточків світу об'єднаються з метою проведення всесвітньої кампанії #StopEcocideUkraine", – повідомили організатори акції UAnimals.

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Акція охопить усі шість континентів планети: Євразію, Північну та Південну Америки, Африку, Австралію та Антарктиду.

До акції можуть долучитися всі охочі, заповнивши форму на сайті UAnimals.

Фото: UAnimals

"Екологічні злочини, які росіяни вчиняють просто зараз на території України, – це глобальна проблема, шкоду від якої можуть відчути майбутні покоління в усьому світі.

У День Землі жителі Лондона і Парижа, Лос-Анджелеса і Йоккаїчі, Сіднея і Найробі, навіть українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, візьмуться за руки, щоб висловити протест країні-терористу, яка знищує все живе на своєму шляху", – каже Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals.

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Також EcoUnity For Ukraine – це заклик до міжнародних інституцій, які мають притягнути росіян до відповідальності за злочини проти людства і довкілля.

Фото: Anastasia Vlasova\GettyImages

Де пройде акція EcoUnity For Ukraine?

Країни, міста й дати проведення:

Німеччина, Аугсбург, 21.04

Австралія, Сідней, 22.04

Австрія, Зальцбург, 22.04

Фінляндія, Порі, 22.04

Франція, Париж, 22.04

Франція, Гренобль, 22.04

Франція, Нант, 22.04

Німеччина, Ґеттінґен, 22.04

Німеччина, Єна, 22.04

Німеччина, Мюнхен, 22.04

Німеччина, Штутгарт, 22.04

Італія, Мілан, 22.04

Італія, Павія, 22.04

Литва, Вільнюс, 22.04

Молдова, Кишинів, 22.04

Чорногорія, Цетіньє, 22.04

Польща, Краків 22.04

Португалія, Лісабон, 22.04

Румунія, Бухарест, 22.04

Словаччина, Братислава, 22.04

Іспанія, Аліканте, 22.04

Іспанія, Барселона, 22.04

Іспанія, Кальп, 22.04

Іспанія, Плайя-де-Аро, 22.04

Швеція, Лінчепінг, 22.04

Швейцарія, Женева, 22.04

Швейцарія, Цюріх, 22.04

Великобританія, Інвернесс, 22.04

Великобританія, Лондон, 22.04

Великобританія, Шеффілд, 22.04

Кенія, Найробі, 22.04

Японія, Йоккаїчі, 22.04

Антарктида, станція "Академік Вернадський", 22.04

США, Остін, 22.04

США, Грінвілл, 22.04

США, Лос-Анджелес, 23.04

Чехія, Брно, 23.04

Норвегія, Осло, 23.04

Фінляндія, Гельсінкі, 23.04

Німеччина, Котбус, 23.04

Німеччина, Гамбург, 29.04

Еквадор, Галапогоські острови 22.04.

Ініціатором акції EcoUnity For Ukraine є всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals.

Координаторами кампанії #StopEcocideUkraine виступили партнери: громадська організація Communities Army of Ukraine (CAU) та спільнота KLYCH. Тематичні постери підготував український художник Андрій Єрмоленко.

Нагадаємо, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 2340 фактів шкоди довкіллю з боку росіян.

Під окупацією перебувають 495 тисяч гектарів українських лісів, а 2,4 млн гектарів деокуповані та потребують відновлення.

Через війну вражено 20% природоохоронних територій. Понад 23 тисяч тонн парникових газів потрапили в атмосферу через пожежі внаслідок ворожих обстрілів.

Від бойових дій постраждали 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів, а в українській частині Чорного моря загинули 120 дельфінів (водночас за повідомленням деяких екологів, кількість загиблих дельфінів становить понад 5 тисяч).

Станом на березень 2023 року Росія завдала природі збитків на 2 трильйони гривень.