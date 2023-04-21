До Дня Землі у світі пройдуть акції проти екоциду в Україні: як долучитись

До Міжнародного дня Землі українці та іноземці проведуть акцію проти російського екоциду в Україні.
21-23 квітня люди з усіх континентів утворять живий ланцюг єдності, щоб привернути увагу до злочинів Росії проти довкілля під час війни.
"З нагоди Міжнародного дня Землі в рамках акції EcoUnity For Ukraine закордонні українські громади та іноземці з різних куточків світу об'єднаються з метою проведення всесвітньої кампанії #StopEcocideUkraine", – повідомили організатори акції UAnimals.
Акція охопить усі шість континентів планети: Євразію, Північну та Південну Америки, Африку, Австралію та Антарктиду.
До акції можуть долучитися всі охочі, заповнивши форму на сайті UAnimals.
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|Фото: UAnimals
"Екологічні злочини, які росіяни вчиняють просто зараз на території України, – це глобальна проблема, шкоду від якої можуть відчути майбутні покоління в усьому світі.
У День Землі жителі Лондона і Парижа, Лос-Анджелеса і Йоккаїчі, Сіднея і Найробі, навіть українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, візьмуться за руки, щоб висловити протест країні-терористу, яка знищує все живе на своєму шляху", – каже Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals.
Також EcoUnity For Ukraine – це заклик до міжнародних інституцій, які мають притягнути росіян до відповідальності за злочини проти людства і довкілля.
|Фото: Anastasia Vlasova\GettyImages
Де пройде акція EcoUnity For Ukraine?
Країни, міста й дати проведення:
- Німеччина, Аугсбург, 21.04
- Австралія, Сідней, 22.04
- Австрія, Зальцбург, 22.04
- Фінляндія, Порі, 22.04
- Франція, Париж, 22.04
- Франція, Гренобль, 22.04
- Франція, Нант, 22.04
- Німеччина, Ґеттінґен, 22.04
- Німеччина, Єна, 22.04
- Німеччина, Мюнхен, 22.04
- Німеччина, Штутгарт, 22.04
- Італія, Мілан, 22.04
- Італія, Павія, 22.04
- Литва, Вільнюс, 22.04
- Молдова, Кишинів, 22.04
- Чорногорія, Цетіньє, 22.04
- Польща, Краків 22.04
- Португалія, Лісабон, 22.04
- Румунія, Бухарест, 22.04
- Словаччина, Братислава, 22.04
- Іспанія, Аліканте, 22.04
- Іспанія, Барселона, 22.04
- Іспанія, Кальп, 22.04
- Іспанія, Плайя-де-Аро, 22.04
- Швеція, Лінчепінг, 22.04
- Швейцарія, Женева, 22.04
- Швейцарія, Цюріх, 22.04
- Великобританія, Інвернесс, 22.04
- Великобританія, Лондон, 22.04
- Великобританія, Шеффілд, 22.04
- Кенія, Найробі, 22.04
- Японія, Йоккаїчі, 22.04
- Антарктида, станція "Академік Вернадський", 22.04
- США, Остін, 22.04
- США, Грінвілл, 22.04
- США, Лос-Анджелес, 23.04
- Чехія, Брно, 23.04
- Норвегія, Осло, 23.04
- Фінляндія, Гельсінкі, 23.04
- Німеччина, Котбус, 23.04
- Німеччина, Гамбург, 29.04
- Еквадор, Галапогоські острови 22.04.
Ініціатором акції EcoUnity For Ukraine є всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals.
Координаторами кампанії #StopEcocideUkraine виступили партнери: громадська організація Communities Army of Ukraine (CAU) та спільнота KLYCH. Тематичні постери підготував український художник Андрій Єрмоленко.
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Нагадаємо, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 2340 фактів шкоди довкіллю з боку росіян.
Під окупацією перебувають 495 тисяч гектарів українських лісів, а 2,4 млн гектарів деокуповані та потребують відновлення.
Через війну вражено 20% природоохоронних територій. Понад 23 тисяч тонн парникових газів потрапили в атмосферу через пожежі внаслідок ворожих обстрілів.
Від бойових дій постраждали 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів, а в українській частині Чорного моря загинули 120 дельфінів (водночас за повідомленням деяких екологів, кількість загиблих дельфінів становить понад 5 тисяч).
Станом на березень 2023 року Росія завдала природі збитків на 2 трильйони гривень.
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