До Дня Землі у світі пройдуть акції проти екоциду в Україні: як долучитись

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2015
21 квітня 2023

До Міжнародного дня Землі українці та іноземці проведуть акцію проти російського екоциду в Україні.

21-23 квітня люди з усіх континентів утворять живий ланцюг єдності, щоб привернути увагу до злочинів Росії проти довкілля під час війни.

"З нагоди Міжнародного дня Землі в рамках акції EcoUnity For Ukraine закордонні українські громади та іноземці з різних куточків світу об'єднаються з метою проведення всесвітньої кампанії #StopEcocideUkraine", – повідомили організатори акції UAnimals.

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Акція охопить усі шість континентів планети: Євразію, Північну та Південну Америки, Африку, Австралію та Антарктиду.

До акції можуть долучитися всі охочі, заповнивши форму на сайті UAnimals.

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 Фото: UAnimals

"Екологічні злочини, які росіяни вчиняють просто зараз на території України, – це глобальна проблема, шкоду від якої можуть відчути майбутні покоління в усьому світі. 

У День Землі жителі Лондона і Парижа, Лос-Анджелеса і Йоккаїчі, Сіднея і Найробі, навіть українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, візьмуться за руки, щоб висловити протест країні-терористу, яка знищує все живе на своєму шляху", – каже Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals.

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Також EcoUnity For Ukraine – це заклик до міжнародних інституцій, які мають притягнути росіян до відповідальності за злочини проти людства і довкілля.

 Фото: Anastasia Vlasova\GettyImages

Де пройде акція EcoUnity For Ukraine?

Країни, міста й дати проведення:

  • Німеччина, Аугсбург, 21.04
  • Австралія, Сідней, 22.04
  • Австрія, Зальцбург, 22.04
  • Фінляндія, Порі, 22.04
  • Франція, Париж, 22.04
  • Франція, Гренобль, 22.04
  • Франція, Нант, 22.04
  • Німеччина, Ґеттінґен, 22.04
  • Німеччина, Єна, 22.04
  • Німеччина, Мюнхен, 22.04
  • Німеччина, Штутгарт, 22.04
  • Італія, Мілан, 22.04
  • Італія, Павія, 22.04
  • Литва, Вільнюс, 22.04
  • Молдова, Кишинів, 22.04
  • Чорногорія, Цетіньє, 22.04
  • Польща, Краків 22.04
  • Португалія, Лісабон, 22.04
  • Румунія, Бухарест, 22.04
  • Словаччина, Братислава, 22.04
  • Іспанія, Аліканте, 22.04
  • Іспанія, Барселона, 22.04
  • Іспанія, Кальп, 22.04
  • Іспанія, Плайя-де-Аро, 22.04
  • Швеція, Лінчепінг, 22.04
  • Швейцарія, Женева, 22.04
  • Швейцарія, Цюріх, 22.04
  • Великобританія, Інвернесс, 22.04
  • Великобританія, Лондон, 22.04
  • Великобританія, Шеффілд, 22.04
  • Кенія, Найробі, 22.04
  • Японія, Йоккаїчі, 22.04
  • Антарктида, станція "Академік Вернадський", 22.04
  • США, Остін, 22.04
  • США, Грінвілл, 22.04
  • США, Лос-Анджелес, 23.04
  • Чехія, Брно, 23.04
  • Норвегія, Осло, 23.04
  • Фінляндія, Гельсінкі, 23.04
  • Німеччина, Котбус, 23.04
  • Німеччина, Гамбург, 29.04
  • Еквадор, Галапогоські острови 22.04.

Ініціатором акції EcoUnity For Ukraine є всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals. 

Координаторами кампанії #StopEcocideUkraine виступили партнери: громадська організація Communities Army of Ukraine (CAU) та спільнота KLYCH. Тематичні постери підготував український художник Андрій Єрмоленко.

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Нагадаємо, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, від початку повномасштабної війни зафіксовано понад 2340 фактів шкоди довкіллю з боку росіян. 

Під окупацією перебувають 495 тисяч гектарів українських лісів, а 2,4 млн гектарів деокуповані та потребують відновлення. 

Через війну вражено 20% природоохоронних територій. Понад 23 тисяч тонн парникових газів потрапили в атмосферу через пожежі внаслідок ворожих обстрілів. 

Від бойових дій постраждали 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів, а в українській частині Чорного моря загинули 120 дельфінів (водночас за повідомленням деяких екологів, кількість загиблих дельфінів становить понад 5 тисяч). 

Станом на березень 2023 року Росія завдала природі збитків на 2 трильйони гривень.

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