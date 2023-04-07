Священнику УПЦ МП, який понад 2 роки розбещував доньок, обрали запобіжний захід

У Дніпрі обрали запобіжний захід священнослужителю УПЦ (МП), який тривалий час розбещував власних неповнолітніх доньок. Його затримали 6 квітня та повідомили про підозру.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У коментарі для "УП.Життя" в прокуратурі зазначили, що знущання тривали більше 2 років.

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Слідчі встановили, що 47-річний чоловік після смерті дружини почав розбещувати своїх доньок 13 та 15 років. Загалом у сім'ї було 4 дітей, двоє вже досягли повноліття.

Дівчата розповіли про дії батька старшому повнолітньому брату, який одразу повідомив поліцію. Ймовірно, вони були у такому психологічному стані, що звернулись по допомогу.

"УП.Життя" зверталась у Нацполіцію, однак деталей цієї справи поки не розголошують.

Дітей опитали в "зеленій кімнаті": вони підтвердили інформацію щодо розпусних дій священника. Дівчата наразі перебувають у лікарні.

У прокуратурі розповіли, що "зелена кімната" – це спеціальне безпечне місце для опитування дитини, яка стала свідком чи жертвою злочину. Інтерв'ю проводять таким чином, щоб не допустити ретравматизації.

"Сама "зелена кімната" нагадує звичайну дитячу кімнату. В ній є іграшки, м’які меблі різного розміру, фарби, олівці тощо. А розмова з дитиною автоматично записується", – пояснили у прокуратурі.

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Правоохоронці додали, що завдяки цим аудіо- та відеозаписам можна уникнути повторних допитів дитини іншими учасниками процесу та повернення її у травматичні події.

Священнослужителя мають позбавити волі на строк від 5 до 8 років.

Служба у справах дітей вирішуватиме питання щодо встановлення тимчасової опіки над дітьми.

Як пояснили у прокуратурі, за законодавством брат може стати опікуном, однак це вирішуватиметься під час розгляду справи у суді та позбавлення священнослужителя батьківських прав.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про низку зґвалтувань на Закарпатті.

14-річну дівчину з села Верхні ворота зґвалтували підлітки, але суддя пом'якшила покарання. Проте прокуратура подала на апеляцію.

Після розголосу цієї історії 12-річна дівчина з Закарпаття повідомила про те, що мати примушувала вступати з вітчимом у статеві зносини. Він ґвалтував дівчину понад 1,5 року.