В Авдіївці залишається одна дитина, яку батьки переховують від евакуації – голова ВЦА

У Донецькій області, у прифронтовому місті Авдіївка, перебуває одна дитина, яку батьки приховують від евакуаційних груп.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері "Радіо Свободи".

За його словами, в місті залишаються щонайменше 1787 людей, які отримають гуманітарну допомогу.

Ще близько 50-70 людей, які "принципово не ходять отримувати гумдопомогу", наголосив голова ВЦА.

Попри обов’язкову евакуацію дітей, в Авдіївці досі перебуває одна дитина.

"Не можемо її поки знайти, батьки ховають. У нас є вже дійсно примусова евакуація дітей. Щойно знайдемо дитину, то одразу вивеземо", – наголосив Віталій Барабаш.

Він додав, що останні 10 родин, яких евакуювали з Авдіївки, також переховували своїх дітей від евакуаційних груп.

"Ховають будь-де: у родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби не їхати на безпечніші території, не лише Донецької області, а й взагалі України", – повідомив очільник ВЦА.

Він пояснив, що розлучати дітей із сім’єю не дозволяється згідно із законодавством, тому принаймні один із батьків має їх супроводжувати.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області.

Українська влада просить мешканців Авдіївки у Донецькій області евакуюватися з міста через постійні обстріли.