В Авдіївці залишається одна дитина, яку батьки переховують від евакуації – голова ВЦА

У Донецькій області, у прифронтовому місті Авдіївка, перебуває одна дитина, яку батьки приховують від евакуаційних груп.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері "Радіо Свободи".

За його словами, в місті залишаються щонайменше 1787 людей, які отримають гуманітарну допомогу.

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Ще близько 50-70 людей, які "принципово не ходять отримувати гумдопомогу", наголосив голова ВЦА.

Попри обов’язкову евакуацію дітей, в Авдіївці досі перебуває одна дитина.

"Не можемо її поки знайти, батьки ховають. У нас є вже дійсно примусова евакуація дітей. Щойно знайдемо дитину, то одразу вивеземо", – наголосив Віталій Барабаш.

Він додав, що останні 10 родин, яких евакуювали з Авдіївки, також переховували своїх дітей від евакуаційних груп.

"Ховають будь-де: у родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби не їхати на безпечніші території, не лише Донецької області, а й взагалі України", – повідомив очільник ВЦА.

Він пояснив, що розлучати дітей із сім’єю не дозволяється згідно із законодавством, тому принаймні один із батьків має їх супроводжувати.

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Нагадаємо, російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області.

Українська влада просить мешканців Авдіївки у Донецькій області евакуюватися з міста через постійні обстріли.