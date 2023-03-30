З Авдіївки примусово евакуюють 6 дітей – начальник військової адміністрації

В Авдіївці на Донеччині планують примусову евакуацію 6 дітей, які наразі лишаються в місті під постійним ворожим вогнем.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Не йдеться про вилучення дітей у батьків: хоча б один із них має обов'язково їхати з дитиною. Ми дали їм час (минуло майже два тижні) – наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо у такий спосіб.

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Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити – треба просто брати і вивозити", – сказав він.

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

За інформацією очільника міської адміністрації, три тижні тому дітей у місті було близько 50.

Віталій Барабаш зазначає, що представники військової адміністрації, поліції та волонтери, приїжджали до сімей та пропонували сім'ям евакуюватися.

"Справа ж іще в тому, що вони ховають дітей, тікаючи від нас. Ми їх знаходимо, домовляємося, що завтра їдемо. Здається, ось навіть змогли вмовити, вони вже й валізи пакують, а вранці "Білі янголи" приїжджають забирати, а їх немає: вони за ніч змінили локацію", – уточнив він.

Але начальник міської адміністрації зазначає, що кількість дітей в місті впродовж останнього тижня лишається незмінною.

Також евакуаційній бригаді вдається знайти дітей, яких не було у списках, та вивезти їх у безпечне місце. Зазвичай сім’ї, які погодились на евакуацію, виїхали та повернулись назад.

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Нагадаємо, евакуаційна група "Білі Янголи" – це поліцейські, які займаються евакуацією місцевого населення, допомагають доставити гуманітарну допомогу та вивозять тіла загиблих воїнів.