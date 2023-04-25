Міністр освіти Лісовий хоче оновити методи викладання історії України та літератури

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що дітям, які одночасно вчаться в українській та іноземній школі, варто зараховувати академічні результати за універсальними предметами.

Наприклад, українська школа може зараховувати їм природничі та математичні дисципліни, вивчені за кордоном, але зберігати й окремо оцінювати унікальні предмети: українську історію, мову та літературу.

За словами Лісового, потрібно перезавантажити зміст і форму викладання цих дисциплін, адже українські методики відрізняються від провідних світових.

Міністр розповів, як хоче "перезавантажити" викладання гуманітарних дисциплін, в інтерв’ю "Освіторія.Медіа".

"Маємо, по-перше, переглянути зміст курсу української літератури: модернізувати його, повернути "загублені" імена, починаючи з ренесансно-барокових літературних творів і закінчуючи сучасними живими письменниками.

Література – це можливість рефлексувати, аналізувати вчинки героїв, розпаковувати фантастичний світ книги і розвивати уяву. Читаючи книгу, дитина створює світи, вона є творцем, а не споживачем", – заявив Оксен.

На його думку, потрібно модернізувати методи викладання.

Міністр розповів, як хоче "перезавантажити" викладання гуманітарних дисциплін. Фото ілюстративне

Викладання історії України теж потребує зміни підходу, адже донині у ньому було дуже багато імперського контексту.

"Маємо вивчати свою історію з точки зору успіху: ми – успішна та мегастійка держава. Ми – країна, яка зберегла свою територію, мову, культуру в оточенні імперій. Багато націй у такому оточенні не встояли.

У нашій історії кожні 30-50 років маємо повстання, бунти і терор як відповідь. Попри це ми збереглись. Курс шкільної історії повинен показати сучасним дітям успішність України, щоб кожен випускник відчував власну генетично закладену спроможність до стійкості та успіху", – вважає освітянин.

Міністр додав, що наразі інструменти перезарахування дисциплін розробляються. Раніше він закликав зменшити навантаження на українських учнів за кордоном, зараховуючи їм деякі "європейські" дисципліни.

Нагадаємо, також Лісовий відповів, які предмети точно не приберуть зі шкільної програми.