Кіт Степан з Харкова зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії. ФОТО

Кіт Степан з Харкова, який став відомий завдяки блогу, зробив пропозицію лапки та серця кішці Стефанії.
Про заручини розповіли у його блозі.
Славнозвісний кіт Степан нині офіційно заручений із кішкою Стефанією.
"Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне!", – йдеться в повідомленні.
|Фото: Instagram/loveyoustepan
View this post on Instagram
На перших спільних фото, заручені коти у весільних образах: Степан із чорною краваткою, а Стефанія із білою стрічкою замість ошийника.
|Фото: Instagram/loveyoustepan
На опублікованому свідоцтві про шлюб вказано, що шлюб зареєстрували 25 квітня 2023 року.
|Фото: Instagram/loveyoustepan
Раніше ми розповідали, як кіт Степан і його подруга Стефанія спостерігали наслідки ракетного удару РФ.
Читайте також: Мінкультури призначило Кота Степана берегти українську культуру