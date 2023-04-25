Кіт Степан з Харкова зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 квітня 2023

Кіт Степан з Харкова, який став відомий завдяки блогу, зробив пропозицію лапки та серця кішці Стефанії. 

Про заручини розповіли у його блозі. 

Славнозвісний кіт Степан нині офіційно заручений із кішкою Стефанією. 

"Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне!", – йдеться в повідомленні. 

Фото: Instagram/loveyoustepan 

На перших спільних фото, заручені коти у весільних образах: Степан із чорною краваткою, а Стефанія із білою стрічкою замість ошийника.  

Фото: Instagram/loveyoustepan

На опублікованому свідоцтві про шлюб вказано, що шлюб зареєстрували 25 квітня 2023 року. 

Фото: Instagram/loveyoustepan

Раніше ми розповідали, як кіт Степан і його подруга Стефанія спостерігали наслідки ракетного удару РФ.

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