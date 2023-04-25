У Дніпрі медики витягнули кулю та уламки потиличної кістки з мозку військового

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 квітня 2023

Дніпровські медики провели операцію військовому, під час якої з його головного мозку витягли кількасантиметрову кулю та уламки потиличної кістки.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. 

Під час операції, за допомогою нейрохірургічного мікроскопа медики вилучили металеві уламки з речовини головного мозку. 

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Заступник медичного директора Олександр Толубаєв у коментарі "Українській правді. Життя" розповів, що військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій. 

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Протягом доби його доставили до Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. І.І. Мечникова. 

"Складність операції в тому, що якщо металеві уламки вражають судини, то може бути масивна кровотеча й людина може загинути. Також, якщо ці фрагменти залишити в речовині головного мозку, можуть бути ускладнення, які потребуватимуть тривалого лікування", – розповів Олександр Толубаєв. 

Як зазначають в МОЗ, військовослужбовець на ім'я Руслан проживав у Харківській області на відстані 5 км від кордону з Росією. 

Після окупації селища російськими військовими, чоловік добровольцем приєднався до лав ЗСУ.

10 квітня 2023 року він отримав поранення в голову.  

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Нагадаємо, що раніше львівські лікарі вперше в історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням. 

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