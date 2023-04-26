У Перу знайшли мумію підлітка зі шматками шкіри та волосся

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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26 квітня 2023

Перуанські археологи на околиці столиці країни Ліми виявили мумію підлітка, віком понад тисячу років.

Знахідку датують періодом ще до епохи інків, тобто до 1438 року, повідомляє Reuters.

Дослідники припускають, що муміфікованим був підліток. Мумію знайшли в підземній гробниці, загорнутою в похоронний одяг разом із керамікою та мотузкою. Також  збереглися  шматочки шкіри та волосся.

"Муміфікований підліток був знайдений у "хорошому стані", – сказала археологиня, відповідальна за дослідницький проєкт, пов’язаний з Національним університетом Сан-Маркос, Йоміра Хуаман.

Знайдена мумія. Фото: UNMSM

За словами археологів, підліток жив між 1100 і 1200 роками, тому міг належати до культур Ліма або Ічма. 

Знахідку виявили ​​приблизно за 200 метрів від місця, де знайшли раніше першу мумію в цій місцевості, пояснює Хуаман.

На місці археологічних розкопок також знайшли останки восьми дітей і 12 дорослих, які, очевидно, були принесені в жертву приблизно 800-1200 років тому.

Як стверджує Хуаман, на місці розкопок є руїни чотирьох пірамід та інші споруди, як-от стіни, розташовані як лабіринт. Це місце, ймовірно, було заселене людьми з узбережжя та високогір'я. 

 Мумія підлітка після розкопок. Фото: UNMSM

Нагадаємо, у Єгипті знайшли мумію хлопчика, який мав на собі 49 амулетів, які були прикрашені різними зображеннями, також язик у роті та серце-скарабей у грудях.

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