Що робити, якщо вручили повістку не за місцем прописки – пояснення юристів

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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26 квітня 2023

Якщо військовозобов'язаному вручили повістку не за місцем проживання і реєстрації, йому не обов’язково ставити на облік у військкоматі іншої області.

Про це "Українській правді. Життя" розповіли адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак та адвокатка, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека.

"Якщо ви перебуваєте тимчасово, проїздом, у відрядженні, їдете до родичів, варто повідомити це і пояснити, що у вас немає обов’язку ставати на облік саме в цьому регіоні, районі, місті. Тому вимога з'явитись до нового ТЦК не відповідає приписам законодавства", – каже Новак.

За словами юриста, якщо така ситуація трапиться, насамперед варто показати військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення.

Що робити, якщо вручили повістку не за місцем прописки?

У цьому документі вказано військкомат, де людина стоїть на обліку.

Адвокатка Євгенія Рябека каже, що якщо людині видадуть повістку на блокпості, коли вона кудись їде – це не буде порушенням законодавчих норм.

Однак якщо людина їде у відрядження, то у неї мають бути певні документи, які це доводять і де вказано терміни відрядження.

Тож військовозобов’язаним варто мати з собою повний комплект документів і пред‘явити їх тому, хто вручає повістку, а також пояснити, що після повернення додому ви прибудете до військкомату.

Якщо видали повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), медкомісія проходиться за місцем обліку.

Після медкомісії, якщо військовозобов’язаний придатний до служби і має висновок ВЛК, йому можуть видати мобілізаційне розпорядження.

Утім, такі "повістки" точно не вручають на блокпостах, наголошує адвокатка.

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