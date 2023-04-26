Повістка не за місцем прописки: що змінює нова постанова Кабміну і чому не варто боятись військкоматів

7 квітня Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (військкоматам) вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця військового обліку.

У соцмережах українці цікавилися – чи будуть видавати повістки на блокпостах, якщо призовник тимчасово або проїздом перебуває в іншій області?

У який ТЦКСП потрібно йти в такому разі?

Розібратися в цій темі "Українській правді. Життя" допомогли адвокатка, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека, а також адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.

❗️ Важливо: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України (Стаття 65 Конституції України). Також громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік (Стаття 22 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Що сталося?

Військкоматам дозволили вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця військового обліку

7 квітня 2023 року Кабмін ухвалив постанову №318, яка вносить зміну до 11 абзацу пункту 9 "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки".

У новій редакції йдеться, що ТЦКСП проводять заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)".

Раніше останньої поправки не було.

Що змінюється?

"Якщо ТЦК дізнався, де ви проживаєте, але ви не стали до них на облік – тоді можуть вручити повістку за фактичним місцем проживання", – каже Новак

ТЦКСП можуть вручати військовозобов’язаним повістки в інших регіонах, а не лише там, де вони стоять на обліку.

Юрист Андрій Новак вважає, що йдеться про випадки, якщо ТЦК встановить, що особа постійно проживає в регіоні, відмінному від місця реєстрації.

"Якщо ТЦК дізнався, де ви проживаєте, але ви не стали до них на облік – тоді можуть вручити повістку за фактичним місцем проживання", – каже Новак.

Також це може стосуватися військовозобов’язаних, які не сповістили ТЦКСП про зміну місця перебування (наприклад, відрядження) у семиденний строк.

"Громадяни повинні розуміти, що облік – це обов‘язок чоловіка призовного віку, громадянина України. У кожній області, селі чи містечку особа повинна сама піти до військкомату і стати на облік.

Якщо відрядження або перебування людини в іншій області перевищує 7 днів – вона повинна сповістити військкомат про зміну місця перебування. Наприклад, прийти і сказати "Я перебуватиму тут 10 днів у відрядженні. Поставте відмітку, що я тут обліковуюсь", – каже Євгенія Рябека.

Внутрішньо переміщені особи також зобов'язані зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦКСП.

До якого військкомату потрібно буде йти?

Наразі алгоритм чітко не виписаний. Закон не забороняє вписати у повістку центр комплектування з того населеного пункту, де людині вручать документ.

"Практику написання ми ще не бачили. І, на жаль, ці зміни сьогодні не містять конкретики. Тобто ми не бачимо конкретний алгоритм дій, що повинна робити особа і центр комплектування", – каже Євгенія Рябека.

Юристка припускає, що призовник має з‘явитися у ТЦКСП за місцем свого перебування, щоб стати на облік.

"Водночас ми розуміємо, що у людини має бути певний перелік документів з собою – військовий квиток або приписне. Цей військовий квиток може знаходитись за місцем проживання або реєстрації.

У такому випадку логічно, що людина отримує повістку на місці, але військкомат може бути вказаний за місцем її проживання", – каже юристка.

Що робити, якщо ви вже стоїте на обліку, а вам видають повістку в інший військкомат? А якщо ви в іншій області проїздом?

Уявімо ситуацію: ви живете у Києві та стоїте на обліку у Шевченківському ТЦКСП. Коли ви їдете у відрядження до Луцька на кілька днів, вас зупиняють на одному з блокпостів у Житомирі та хочуть вручити повістку.

Що робити? Ви маєте їхати до якогось із військкоматів Житомира, щоб стати там на облік? Ні.

"Якщо ви перебуваєте там тимчасово, проїздом, у відрядженні, їдете до родичів, варто повідомити це і пояснити, що у вас немає обов’язку ставати на облік саме в цьому регіоні, районі, місті. Тому вимога з'явитись до нового ТЦК не відповідає приписам законодавства", – каже Новак.

Якщо така ситуація дійсно трапиться, насамперед варто показати військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення.

У такому документі вказано військкомат, де людина стоїть на обліку. У вашому випадку – це Шевченківський ТЦКСП. Якщо ви перебуваєте у Житомирі проїздом – ви не зобов’язані ставати там на облік.

Фото: Міськвиконком Южноукраїнськ

"Я можу зробити припущення. Якщо людині видадуть повістку на блокпості, коли вона кудись їде – це не буде порушенням законодавчих норм.

Але особі треба заздалегідь піклуватися про себе. Якщо вона їде у відрядження, є певні документи, які це посвідчують, у яких вказано термін відрядження", – каже Євгенія.

Військовозобов’язаним варто мати з собою повний комплект документів: військовий квиток, приписне, документ про відрядження тощо. Потрібно пред‘явити їх тому, хто вручає повістку, і пояснити, що з поверненням ви прибудете у ТЦКСП.

"Повістка вимагає прибути до військкомату і стати на облік. Якщо людина стоїть на обліку, то немає питань.

Якщо чоловік має з собою військовий квиток, де є печатка, де відмічено, що він стоїть на обліку у військкоматі – повторна повістка не вручається", – пояснює Євгенія Рябека.

Водночас вам можуть видати повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак медкомісія проходиться за місцем обліку особи (у вашому випадку – у столичному медзакладі при Шевченківському ТЦКСП).

"Ви пред‘являєте військовий квиток. Уповановажена особа бачить, що там Шевченківський ТЦКСП. Вам можуть виписати повістку і, якщо ви повертаєтеся з відрядження 27 квітня, можуть зазначити, що 28 потрібно пройти ВЛК", – каже Євгенія.

Уже після медкомісії, якщо особа придатна до служби і є висновок ВЛК, військовозобов’язаному можуть видати мобілізаційне розпорядження. Такі "повістки" точно не вручають на блокпостах, наголошує адвокатка ЗСУ.

Це може бути вимога відбути на навчання до тренувальних баз, після чого військовозобов’язаного можуть призначити на певну посаду. Водночас підготовка бійця залежить від його досвіду.

"Непідготовлені військовозобов’язані, без досвіду проходження військової служби або підготовки на навчальних зборах, направляються для підготовки. Вони навчаються у спеціалізованих центрах (полігонах), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при ВВНЗ (офіцери запасу).

Військовозобов’язані, що мають досвід військової служби або залучались на навчальні збори раніше, можуть бути направлені відразу до військових частин", – каже Євгенія Рябека.

Якщо чоловік не має при собі військового квитка, чи можуть йому вручити повістку?

Так, можуть.

"Людина візьме цю повістку, прийде до військкомату, скаже "Я вже у вас обліковувався". Я в цьому не бачу нічого жахливого.

Можна прийти до військкомату, показати свій квиток – всі побачать, що людина стоїть на обліку", – каже Євгенія.

При цьому у військкоматів має бути єдина база, де містяться дані про призовників – це передбачав новий порядок військового обліку від 30 грудня 2022 року.

Однак наразі невідомо, чи працює ця база в повному обсязі, зауважує юристка.

Заповнювати повістки на місці (на вулиці чи блокпості) – незаконно?

Захистом від "масової" видачі повісток є постановка на облік там, де ви проживаєте або перебуваєте. Фото з соцмереж

Андрій Новак вважає, що виписування та заповнення пустих повісток на вулиці або на блокпості не відповідає встановленій процедурі. Також він пояснює, що виписувати повістки має тільки начальник ТЦКСП.

Утім, начальник ТЦКСП може перебувати на місці вручення, мати з собою повістку з підписом і печаткою. У такому випадку заповнення даних призовника на місці – не є протизаконним, каже Євгенія Рябека.

"Видавати повістку на колінці без підпису і штампа – це, звісно, буде незаконно. Але якщо призовник диктує свої дані, що заважає особі, яка видає повістку, заповнити їх? Немає норми, що повістка має бути заповнена тільки у військкоматі", – каже адвокатка ЗСУ.

Отже, на повістці має бути підпис військового комісара і печатка ТЦКСП. Цей документ має вручати уповноважена особа. Але ПІБ чи ваша дата народження може заповнюватися з вашого паспорта, каже юристка.

Загалом, за новим порядком військового обліку, повістка має містити:

назву "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦКСП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦКСП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦКСП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦКСП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦКСП, посадова особа якої видала повістку.

Чому не варто боятися видачі повісток в інших областях?

Фото ілюстративне: Сили територіальної оборони ЗСУ

Захистом від "масової" видачі повісток є постановка на облік там, де ви проживаєте або перебуваєте.

"Найкращий захист – зробити так, щоб за вами не бігали, мати всі документи. Так само, якщо ви йдете на ВЛК.

До нас, як до адвокатів ЗСУ, часто зверталися з повідомленнями про порушення, але коли ми розбиралися, виявлялося, що порушення лише в тому, що особа не надала копій усіх документів. Наприклад, про стан здоров‘я або про склад родини", – каже Євгенія.

За словами юристки, ТЦКСП і ВЛК не можуть здогадатися, що у військовозобов’язаного є відстрочка від мобілізації або "білий квиток".

"Йдучи до військкомату або вирушаючи у відрядження, потрібно взяти з собою комплект відповідних документів, засвідчити копії, мати їх з собою, стати на облік – і ніяких запитань не буде", – наголошує Євгенія Рябека.

Водночас юристка наголошує, що постановка на облік не означає моментальну відправку до тренувального центру і на передову. Країна повинна розуміти, скільки бійців у неї є, які з них придатні, обмежено придатні або непридатні до служби взагалі.

"Я вважаю, що нова норма є доречною, тому що країні потрібний облік військовозобов‘язаних.

Впорядкування, облік осіб, навіть видача всім повісток – це абсолютно логічно, особливо під час воєнного стану", – додає адвокатка ЗСУ.

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