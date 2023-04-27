У Києві хочуть закрити притулок для собак, якому 15 років

У Києві на Деміївці хочуть закрити притулок для собак, який працює понад 15 років.

27 квітня до звіринця надійшов електронний лист від Департаменту комунальної власності Київської міської ради, де йдеться про виселення притулку.

Про це господарка притулку Любов Юрачівська розповіла в коментарі "Українській правді. Життя".

За її словами, пізніше вона отримала повідомлення про відключення електроенергії в притулку.

Господарка притулку Любов Юрачівська. Усі фото: Alexandra Mezinova

Жінка зазначає, що наразі у звіринці перебуває 41 собака, 32 з яких старші 10 років, а інші 7 собак були вивезені з зони бойових дій.

За її словами, транспортування тварини можуть не пережити.

Кілька днів тому у соцмережах жінка написала, що на двері притулку повісили "цинічний, глумливий припис", в якому попросили протягом 3 днів надати документи про законність перебування на території.

В коментарі "УП. Життя" вона пояснила, що її організація "Острівець надії" протягом останніх 15 років орендує земельну ділянку в благодійної організації "Дайте жити тварині".

27 квітня до звіринця надійшов електронний лист від Департаменту комунальної власності Київської міської ради, де йдеться про виселення притулку

Труднощі виникли у 2021 році, коли притулок, який знаходиться в історичній частині міста, хотіли оновити й модернізувати, зокрема переоформити на нового власника.

Втім, виникли проблеми з документами.

"Почали розбиратися, і виявляється, що якісь шахраї приватизували нашу землю. Зараз цим займається прокуратура", – розповіла господарка притулку.

Нині притулок намагаються закрити, а тварин відправити у комунальний притулок у Бородянці в Київській області.

Нині притулок намагаються закрити, а тварин відправити у комунальний притулок у Бородянці в Київській області

"Я собак не віддам. Буду битись за кожну разом з волонтерами. Просто Департамент вже пообіцяв цю землю комусь", – додала Любов.

"УП. Життя" звернулося до КМДА й очікує на відповідь.

Раніше ми повідомляли, що протягом року війни кількість собак і котів у притулках в середньому зросла на 60%.