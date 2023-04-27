У Києві до 11 років засудили жінку, яка викинула з вікна восьмого поверху свого 3-річного сина

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 квітня 2023

У Києві засудили матір, яка викинула з вікна квартири на 8-му поверсі 3-річного сина. 

Жінка отримала покарання у вигляді 11 років позбавлення волі, повідомляють в Київській міській прокуратурі. 

Як встановив суд, у січні 2021 року після сварки телефоном з цивільним чоловіком, жінка почала викидати речі з 8-го поверху квартири. 

Потім вона взяла на руки свого сина, та підійшовши до відчиненого вікна, перехилила тіло дитини через підвіконня, після чого випустила його з рук. 

Фото: mariis/Depositphotos

Хлопчик впав на землю та отримав тяжкі травми, втім, його вдалося врятувати.

У суді 40-річна матір свою вину заперечувала й казала, що хлопчик, нібито сам випав з вікна. 

У коментарі "Українській правді. Життя" речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що наразі дитина перебуває за кордоном під опікою сестри обвинуваченої. 

За її словами, конфлікт між подружжям, який призвів до того, що жінка викинула дитину, виник тому, що чоловік часто вживав спиртні напої та тривалий час не повертався додому. 

Нагадаємо, у Вінниці малолітня дівчинка випала з вікна квартири на 6 поверсі, де замкнулася разом із сестрою. 

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