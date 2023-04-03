Задля підтримки прав жінок та ЛГБТ: французька міністерка знялась для Playboy. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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3 квітня 2023

Французька міністерка соцекономіки й асоціацій Марлен Скіаппа задля підтримки прав жінок та ЛГБТ-спільноти знялась для обкладинки журналу Playboy.

Жінка сфотографувалась для відомого чоловічого журналу у білій сукні з відвертим декольте. На світлині вона сидить у розкутій позі, повідомляє France24.

Раніше Марлен Скіаппа була міністркою з питань гендерної рівності. З її слів, фото та інтервʼю – це "захист прав жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть: скрізь і завжди, незалежно від того, чи дратує це недоброзичливців і лицемірів".

Марлен Скіаппа – 40-річна письменниця-феміністка. Вона є матір’ю двох дітей. До кар’єри в політиці була блогеркою та писала про виклики материнства, жіноче здоров’я та вагітність. 

 Марлен Скіаппа. Фото: Playboy

Попри те, що жінка знялася в одязі, навіть деякі її союзники вважають таку поведінку помилкою. 

Зокрема, премʼєр-міністекар Елізабет Борн обурилися через зйомку, та називала її недоцільною.

Водночас, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін, навпаки,  рішення Марлен Скіаппи підтримав та назвав його сміливим.

Нагадаємо, Центральний офіс журналу Playboy відкликав своє рішення про закриття української філії, а ліцензію на вихід журналу продовжили.

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