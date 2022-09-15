Playboy передумав закривати українську версію журналу

Яна Осадча журналіст
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15 вересня 2022

Центральний офіс чоловічого журналу Playboy відкликав своє рішення про закриття української філії.

Ліцензію на вихід журналу продовжили, повідомив співзасновник журналу Олександр Шевченко.

"Післявоєнній Playboy Party бути", написав він.

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Нагадаємо, раніше Олександр Шевченко заявив, що центральний офіс Playboy вирішив закрити українську філію без пояснення причин. При цьому, у Росії журнал залишився.

 Фото: Олександра Шевченка

У квітні Playboy Україна  випустив спеціальний номер журналу, присвячений війні, який не узгодили з центральним офісом у США. На думку Шевченка, саме через таку "самодіяльність" київський офіс, ймовірно, могли вирішити закрити.

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