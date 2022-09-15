Playboy передумав закривати українську версію журналу

Яна Осадча журналіст
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15 вересня 2022

Центральний офіс чоловічого журналу Playboy відкликав своє рішення про закриття української філії.

Ліцензію на вихід журналу продовжили, повідомив співзасновник журналу Олександр Шевченко.

"Післявоєнній Playboy Party бути", написав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Шевченко заявив, що центральний офіс Playboy вирішив закрити українську філію без пояснення причин. При цьому, у Росії журнал залишився.

 Фото: Олександра Шевченка

У квітні Playboy Україна  випустив спеціальний номер журналу, присвячений війні, який не узгодили з центральним офісом у США. На думку Шевченка, саме через таку "самодіяльність" київський офіс, ймовірно, могли вирішити закрити.

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