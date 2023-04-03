Родичі полонених українців можуть отримати безоплатну правову допомогу: як це зробити

Звільнені з полону українці та родини осіб, які досі перебувають у російському полоні, мають право на безкоштовну правову допомогу.
Зокрема, на отримання юридичних консультацій у написанні заяв або скарг, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Якщо Комісія при Мінреінтеграції встановить факт позбавлення цих осіб свободи внаслідок збройної агресії проти України, то вони можуть безоплатно отримати й вторинну правову допомогу", – наголошують у міністерстві.
Там додають, що ця допомога передбачає захист, представництво інтересів постраждалих осіб у суді, органах державної влади та місцевого самоврядування, а також складення документів процесуального характеру.
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Відповідну допомогу звільненим з полону та сім’ям військовополонених надають у межах підписаного меморандуму про співпрацю між Національним інформаційним бюро при Мінреінтеграції та Координаційним центром з надання правової допомоги.
Щоб отримати безоплатну правову допомогу, необхідно:
- зателефонувати до контактного центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 800 213 103 (дзвонити можна у будні з 08:00 до 19:00, у вихідні – з 09:00 до 18:00);
- за допомогою чат-бота у Telegram (необхідно натиснути "Отримати консультацію");
- відвідати бюро правової допомоги. Знайти найближче можна на онлайн-мапі.
Нагадаємо, Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.
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