Зоозахисники прийняли пологи у кішки під час евакуації зі Слов’янська

Зоозахисники прийняли пологи у вагітної кішки під час евакуації тварин з Донеччини на захід України.

Евакуаційна команда UAnimals забрала трьох безхатніх кішок у волонтерки зі Слов’янська.

По дорозі одна з кішок почала народжувати, розповіли "УП. Життя" зоозахисники.

Реклама:

"Ми здійснюємо евакуації тварин з гарячих точок по всій Украіні. Зараз дуже багато запитів з Донецької та Харківської області.

До нас звернулися люди зі Слов‘янська. Ми домовились, що передамо котів у притулок у Хотин з умовою прилаштування. І коли їх забрали, вже в дорозі у нас стало ще більше котів", – розповідає менеджерка Ніна.

Кішок не встигли довезти до місця призначення, тож члени евакуаційної команди Олена та Іван приймали пологи та опікувалися потомством в дорозі.

Реклама:

Народилося 4 кошенят, але одне із них загинуло.

"Чомусь кішка не могла їх годувати, тому нашим довелося шукати аптеку, піпетку. Наскільки я знаю, мама кішка та 3 кошеняти зараз у порядку", – каже Ніна.

Наразі малюків передали у притулок. Також їх оглянуть ветеринари.

"Тварини вивезені з такої зоні – у кішки був стрес. Наразі вони все одно мають бути з мамою, а через певний час, якщо все буде добре і вони будуть здорові, їх будуть прилаштовувати. Кошенята шукатимуть собі нові родини", – додає менеджерка UAnimals.

Безхатніх кішок забрали від волонтерки, яка про них піклувалася.

"Там є якась кількість тварин у волонтерів, вони дивляться за ними, чи все впорядку, підгодовують, підліковують. А цих просто не встигли простерилізувати.

Вона звернулась і попросила їх вивезти, тому що якщо такі малі лишаються на вулиці, їхня доля не дуже радісна. Ми дуже радіємо, що нам вдалося їх забрати і тепер у них буде шанс на хороше життя", – кажуть в організації.

Окрім кішки, яка народила в дорозі, команді зоорятівників також вдалося евакуювати кішку з 5 малюками з Курахового.

За цю поїздку вдалося врятувати 34 (37, якщо враховувати новонароджених кошенят) тварини з Курахового, Часового Яру, Слов’янська та Ізюма.

Загалом UAnimals евакуйовують близько сотні тварин на місяць. Левова частка – з Донеччини.

"Раз на тиждень ми їздимо в Донецьку область, забираємо звідти тварин. Зазвичай це 30-40 тварин за виїзд", – додає менеджерка.

Нагадаємо, раніше на Київщині зоозахисники врятували закатованого кота з шістьма кульовими пораненнями. Вцілілого котика назвали Мощуном.