Євген Кудрявець став заступником голови МОН з євроінтеграції: що про нього відомо

Уряд призначив заступника міністра освіти та науки України з питань європейської інтеграції.

Посаду отримав Євген Кудрявець, колишній заступник директора Малої академії наук України з міжнародних відносин, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

У МОН, окрім євроінтеграції, Євген Кудрявець відповідатиме за міжнародну діяльність, роботу з донорами та українцями за кордоном, а також за позашкільну освіту.

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"З Євгеном ми понад 10 років лупали скалу в Малій академії наук. Тепер прийшов час об’єднати наші зусилля і в МОН. Все його життя – це наука. Як в особистому плані, так і в менеджерському", – зазначив міністр.

Євген Кудрявець та Оксен Лісовий

Лісовий повідомив, що Євген Кудрявець є переможцем кількох олімпіад та конкурсів в Україні та за кордоном.

"Останні роки в МАН очолював міжнародну діяльність, де зміг налагодити партнерство з NASA, Francis Crick Institute, Ontario Science Center, MoMath, MILSET, Science Center Singapore, George Washington University, New York University та багатьма іншими класними партнерами", – написав Оксен Лісовий.

За словами міністра, Євген Кудрявець – один з тих, хто створював проєкт "Лекції майбутнього", завдяки якому кожен українець може послухати лекцію Нобелівського лауреата.

У МОН зазначили, що Євген Кудрявець має докторський ступінь з економіки і понад 10 років досвіду управління українськими та міжнародними освітніми проєктами.

Євген Кудрявець на своїй сторінці у Facebook повідомив, що працював у МАН 14 років.

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Серед своїх досягнень разом з колегами він назвав запуск шкільних експериментів у космос, участь та перемоги у міжнародних конкурсах, відкриття в Україні музею науки тощо.

Нагадаємо, міністр освіти Оксен Лісовий до призначення на посаду очолював МАН. Раніше Кабінет міністрів України призначив гендиректора директорату цифрової трансформації МОН Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки Оксена Лісового.