У 10 областях запрацювали виїзні гінекологічні бригади: як отримати допомогу

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 квітня 2023

У 10 областях України розпочали роботу мобільні гінекологічні бригади.

Медики виїжджають у важкодоступні районі селища та безоплатно проводять гінекологічні огляди, повідомили в Благодійному фонді "Інститут розвитку сім’ї та дитини". 

До лікарів можна звернутися по консультацію.

Медики мобільної гінекологічної бригади  надають наступні послуги:

  • медичний огляд гінеколога та сімейного лікаря;
  • УЗД-дослідження;
  • електрокардіограма;
  • консультація з питань жіночого здоров'я, включаючи до- та післяпологовий період, здоров'я матері, догляд за дитиною;
  • консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом;
  • медична та психологічна підтримка постраждалих від домашнього насильства або інших видів насильств, пов'язаних з війною.
Фото: БФ "Інститут розвитку сім’ї та дитини"

Мобільні бригади працюють у 10 областях України, а саме у: 

  • Львівській; 
  • Івано-Франківській;
  • Тернопільській;
  • Хмельницькій;
  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Житомирській;
  • Чернівецькій;
  • Закарпатській;
  • Рівненській областях. 

Щоб дізнатись про роботу лікарів у вашому районі, необхідно зателефонувати за номером 3033. Оператор приймає дзвінки щодня з 9:00 до 18:00.

Робота виїзної мобільної бригади, її послуги та витратні матеріали – безоплатні. 

Фото: БФ "Інститут розвитку сім’ї та дитини"

Пацієнтів, які потребують додаткових обстежень та консультацій, фахівці направляють до спеціалізованих медичних закладів. 

Проєкт реалізується командою фахівців обласних перинатальних центрів за фінансової підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення та координації Благодійного фонду "Інститут розвитку сім’ї та дитини".

Раніше ми розповідали, де біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу.

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