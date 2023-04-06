У 10 областях запрацювали виїзні гінекологічні бригади: як отримати допомогу

У 10 областях України розпочали роботу мобільні гінекологічні бригади.
Медики виїжджають у важкодоступні районі селища та безоплатно проводять гінекологічні огляди, повідомили в Благодійному фонді "Інститут розвитку сім’ї та дитини".
До лікарів можна звернутися по консультацію.
Медики мобільної гінекологічної бригади надають наступні послуги:
- медичний огляд гінеколога та сімейного лікаря;
- УЗД-дослідження;
- електрокардіограма;
- консультація з питань жіночого здоров'я, включаючи до- та післяпологовий період, здоров'я матері, догляд за дитиною;
- консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом;
- медична та психологічна підтримка постраждалих від домашнього насильства або інших видів насильств, пов'язаних з війною.
|Фото: БФ "Інститут розвитку сім’ї та дитини"
Мобільні бригади працюють у 10 областях України, а саме у:
- Львівській;
- Івано-Франківській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Вінницькій;
- Волинській;
- Житомирській;
- Чернівецькій;
- Закарпатській;
- Рівненській областях.
Щоб дізнатись про роботу лікарів у вашому районі, необхідно зателефонувати за номером 3033. Оператор приймає дзвінки щодня з 9:00 до 18:00.
Робота виїзної мобільної бригади, її послуги та витратні матеріали – безоплатні.
|Фото: БФ "Інститут розвитку сім’ї та дитини"
Пацієнтів, які потребують додаткових обстежень та консультацій, фахівці направляють до спеціалізованих медичних закладів.
Проєкт реалізується командою фахівців обласних перинатальних центрів за фінансової підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення та координації Благодійного фонду "Інститут розвитку сім’ї та дитини".
Раніше ми розповідали, де біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу.
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