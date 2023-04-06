Скільки туристів відвідали Київ у 2022 році – статистика

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 квітня 2023

До повномасштабного вторгнення у 2022 році Київ відвідали 98 тисяч осіб іноземців, повідомили в Управлінні туризму КМДА.

Це у 10,4 раза менше, ніж за аналогічний період у довоєнному 2021 році. 

Значно скоротилась й кількість внутрішніх туристів. У 2022 році Київ відвідали лише 172 тисячі українців, а у 2021-му – 2,1 млн.

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Прибуток від туризму за 2022 рік склав 38,8 млн грн.

 Фото: ViktoriaSapata/Depositphotos

"Показник туристичного збору за 2022 рік, який лише удвічі менший, аніж у 2021 році, столиця отримала здебільшого завдяки візитам іноземних делегацій та представників засобів масової інформації, які приїжджають до нас не відпочивати, а працювати. 

І хоча їх лише умовно можна назвати туристами, вони зупиняються у столичних готелях та сплачують туристичний збір" – значили в управлінні.

 Інфографіка кількості туристів та їхніх країн

Найчастіше столицю відвідували представники таких країн:

  • Ізраїль;
  • Туреччина;
  • Німеччина;
  • США;
  • Велика Британія.

Нагадаємо, нещодавно столицю визнали найкращим містом світу у 2023 році.

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