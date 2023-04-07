"35 років викладала російською": педагог ДПУ в Ірпені відмовилась вести пари українською

ОНОВЛЕНО 07.04. 19:29

У Державному податковому університеті в Ірпені викладачка відмовилась вести лекцію українською мовою.

Інцидент стався на занятті з філософії – відеозапис з пари 4 квітня студенти опублікували у соцмережах.

Викладачка Любов Воробйова вела лекцію для першокурсників факультету журналістики російською мовою. Одна зі студенток попросила її перейти на українську, але та відмовилась.

Натомість професорка запропонувала студентам самостійно вчити філософію і сказала, що на іспиті говоритиме російською.

"Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в "мудлі", і в підручниках все подається українською мовою – будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти російською мовою", – відповіла жінка.

Після дискусії викладачка попросила студентів зайти на платформу Moodle і самостійно прочитати тему "Філософія суспільства", а в кінці пари – написати тести.

"Зі всіма студентами спілкуюсь українською мовою, але у зв‘язку з тим, що я 35 років викладала філософію російською – це поза моєю свідомістю. Я навіть не фіксую, що перейшла на російську мову. Зараз є дуже багато можливостей опановувати філософію мовою, якою вам зручно. Якщо вам це дуже ріже слух, разрешаю не присутствовать", – також сказала Любов.

Після розголосу у соцмережах Студентський Парламент ДПУ повідомив, що Адміністрація вишу "вживає відповідних заходів".

"Викладача відсторонено від можливості виконання посадових обов’язків і за результатами службового розслідування будуть вжити відповідні заходи", – написав СП в Instagram.

Також інцидент прокоментував в.о. ректора ДПУ Дмитро Серебрянський.

"Студенти оприлюднили факт викладання російською мовою, мовою агресора, у студентів 1 курсу факультету журналістики. Колективне звернення зареєстрували в нас офіційно, я його вже прийняв. Відеопідтвердження і дуже ганебна дискусія професора зі студентами поширилась по всіх засобах масової інформації і це дуже прикрий факт.

Але 29 березня цього року я зустрічався зі студентами. І студенти мені ставили прямі запитання щодо мови викладання і викладання окремими викладачами. Я студентам заявив офіційно: викладати в стінах університету всі дисципліни і спілкуватись виключно українською мовою", – сказав Серебрянський.

Він додав, що після службового розслідування заходи будуть "кардинальні та радикальні" і закликав українців змінити своє ставлення до мови-агресора, та не спілкуватися нею навіть у побуті.

"Університет, який зазнав руйнувань, але вистояв під час окупації та відбудовується, не допустить використання мови агресора в освітньому процесі. Це громадянська позиція, це позиція держави!

Реакція адміністрації навчального закладу на ситуацію однозначна: діятимемо рішуче, наслідки для винних в межах законодавства будуть невідворотними", – додали на сторінці ДПУ.

Любов Воробйова – доктор філософських наук і професор кафедри соціальної філософії та управління, яка викладає курси "Філософія" та "Філософія права" в ДПУ.

У коментарі УП. Життя професорка повідомила, що обмовилась і мала на увазі, що на іспиті обов'язково розмовлятиме зі студентами українською мовою.

Про це також сказав професор кафедри фіскального адміністрування ДПУ, експерт Growford Institute і колега викладачки Костянтин Швабій у коментарі "УП. Життя".

Він розповів, що хейт спричинив проблеми зі здоров’ям у викладачки.

"Так, людина помилилася, з ким не буває, але важлива не помилка, а реакція на помилку. Довели людину до напівмертвого стану оцим хейтом, який піднявся у соцмережах.

Я її не виправдовую, вона помилилась. А з приводу того відео, ви бачите, в якому стані вона там знаходилася. Можливо недобре себе почувала. Але хейтити людину за це – це сором. Вона мені сказала, що вона обмовилась, і хотіла сказати, що іспит буде приймати українською мовою", – розповів колега професорки.

Костянтин вважає, що конфлікт виник на ґрунті того, що деякі студенти-першокурсники не відвідували заняття і вперше прийшли на лекцію.

Любов Воробйова також запевнила колегу, що ніхто з адміністрації за 2 дні скандалу не звернувся до неї за жодними поясненнями.

"Тяжкість провини має бути пропорційна покаранню. За те, що людина обмовилась, її намагаються довести до гробової дошки…

Уявіть собі її емоційний, психологічний стан. А адміністрація не спромоглася звернутись за поясненнями, ніхто до неї не звернувся, я тричі перепитав. Зате летить в соцмережах, ректор виступає, йде хейт, ми реагуємо. Це просто чорний піар на чужому горі", – додав Костянтин.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен розповідав, що від початку року отримав 880 скарг на порушення мовного закону в Україні.