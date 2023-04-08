Петиція про демобілізацію після 18 місяців служби набрала 25 тисяч підписів

Петиція про можливість демобілізації військових після 18 місяців служби набрала 25 тисяч підписів, йдеться на сайті глави держави.

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Звернення зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко від партії "Європейська Солідарність".

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"Уже більш як рік наші військові перебувають на фронті і не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, і існує нагальна необхідність врегулювати терміни.

Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових", – наголошує Гончаренко.

Нардеп нагадав, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9142, який пропонує надати громадянам України право на звільнення через півтора року після мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

У документі також йдеться про відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізується після проходження максимального терміну військової служби.

Гончаренко просить президента звернутися до Верховної Ради, щоб пришвидшити розгляд та ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський уже відповідав на схожу електронну петицію. У ній автор пропонував дозволити демобілізацію військових після 1 року служби.

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