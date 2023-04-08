Петиція про демобілізацію після 18 місяців служби набрала 25 тисяч підписів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
10232
8 квітня 2023

Петиція про можливість демобілізації військових після 18 місяців служби набрала 25 тисяч підписів, йдеться на сайті глави держави. 

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Звернення зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко від партії "Європейська Солідарність".

"Уже більш як рік наші військові перебувають на фронті і не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, і існує нагальна необхідність врегулювати терміни. 

Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових", – наголошує  Гончаренко.

 Фото: Zerbor/Depositphotos

Нардеп нагадав, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9142, який пропонує надати громадянам України право на звільнення через півтора року після мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

У документі також йдеться про відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізується після проходження максимального терміну військової служби.

Гончаренко просить президента звернутися до Верховної Ради, щоб пришвидшити розгляд та ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський уже відповідав на схожу електронну петицію. У ній автор пропонував дозволити демобілізацію військових після 1 року служби. 

Читайте також: Українці просять дати звання Героя бойовій медикині, яка загинула на Луганщині: петиція


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED