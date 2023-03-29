На Львівщині незряча школярка зібрала для ЗСУ понад пів мільйона гривень

Маленька співачка Анна-Марія Герман з міста Комарно на Львівщині збирає гроші для допомоги Збройним силам України.

Вона вже передала бійцям понад 650 тисяч гривень, розповіли у Львівській районній державній адміністрації.

За ці кошти вже придбали та передали на фронт:

дрон;

автомобіль;

рації медичної допомоги;

одяг;

взуття;

термобілизну;

харчі.

Анна-Марія збирає гроші для ЗСУ співом

"На початку війни дівчинка вирішила, що хоче підтримувати ЗСУ і розпочала волонтерити: співала у містах, селах нашого району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам", – кажуть у райадміністрації.

Брат Анни-Марії Богдан Бражник військовий, зараз на лікуванні у Львові.

Варто зазначити, що молода виконавиця – незряча, але має чимало талантів та хобі. Вона займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця.

Дівчинка збирає на амуніцію для військових

Нагадаємо, що в Україні багато маленьких патріотів, які допомагають військовим. Наприклад, 6-річна дівчина у Дніпрі грала на флейті, щоб зібрати гроші на бронежилети.

А 8-річний волонтер зі Львова наспівав більше, ніж на мільйон гривень, які передав одному з підрозділів.