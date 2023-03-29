На Львівщині незряча школярка зібрала для ЗСУ понад пів мільйона гривень

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 березня 2023

Маленька співачка Анна-Марія Герман з міста Комарно на Львівщині збирає гроші для допомоги Збройним силам України. 

Вона вже передала бійцям понад 650 тисяч гривень, розповіли у Львівській районній державній адміністрації.

За ці кошти вже придбали та передали на фронт:

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  • дрон;
  • автомобіль;
  • рації медичної допомоги;
  • одяг;
  • взуття;
  • термобілизну;
  • харчі. 
 Анна-Марія збирає гроші для ЗСУ співом

"На початку війни дівчинка вирішила, що хоче підтримувати ЗСУ і розпочала волонтерити: співала у містах, селах нашого району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам", – кажуть у райадміністрації.

Брат Анни-Марії Богдан Бражник військовий, зараз на лікуванні у Львові. 

Варто зазначити, що молода виконавиця – незряча, але має чимало талантів та хобі. Вона займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця.

 Дівчинка збирає на амуніцію для військових

Нагадаємо, що в Україні багато маленьких патріотів, які допомагають військовим. Наприклад, 6-річна дівчина у Дніпрі грала на флейті, щоб зібрати гроші на бронежилети. 

А 8-річний волонтер зі Львова наспівав більше, ніж на мільйон гривень, які передав одному з підрозділів.

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