На Львівщині незряча школярка зібрала для ЗСУ понад пів мільйона гривень

Маленька співачка Анна-Марія Герман з міста Комарно на Львівщині збирає гроші для допомоги Збройним силам України.
Вона вже передала бійцям понад 650 тисяч гривень, розповіли у Львівській районній державній адміністрації.
За ці кошти вже придбали та передали на фронт:
- дрон;
- автомобіль;
- рації медичної допомоги;
- одяг;
- взуття;
- термобілизну;
- харчі.
|Анна-Марія збирає гроші для ЗСУ співом
"На початку війни дівчинка вирішила, що хоче підтримувати ЗСУ і розпочала волонтерити: співала у містах, селах нашого району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам", – кажуть у райадміністрації.
Брат Анни-Марії Богдан Бражник військовий, зараз на лікуванні у Львові.
Варто зазначити, що молода виконавиця – незряча, але має чимало талантів та хобі. Вона займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця.
|Дівчинка збирає на амуніцію для військових
Нагадаємо, що в Україні багато маленьких патріотів, які допомагають військовим. Наприклад, 6-річна дівчина у Дніпрі грала на флейті, щоб зібрати гроші на бронежилети.
А 8-річний волонтер зі Львова наспівав більше, ніж на мільйон гривень, які передав одному з підрозділів.
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