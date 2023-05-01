Які школи та виші порушували мовний закон у 2022 році? Звіт мовного омбудсмена

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що Україна в умовах воєнного стану зробила значний поступ назустріч державній мові.
Зокрема, у 2022 році до омбудсмена надійшло на 25% менше скарг про порушення мовного закону у сфері освіти.
Про це йдеться у третьому річному звіті Уповноваженого із захисту державної мови, в якому він проаналізував дотримання мовного закону в освіті, культурі, науці та інших галузях
"Українська освіта у 2022 році мала як великі здобутки, пов’язані з потужним імпульсом "самоукраїнізації" суспільства, так і значні проблеми та втрати, спричинені війною", – кажуть у секретаріаті Уповноваженого.
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Школи
До омбудсмена надійшло 117 звернень громадян щодо порушень функціонування державної мови у сфері освіти – це на 25% менше, ніж у 2021 році.
Минулого року проводилося 17 перевірок застосування державної мови. Проблеми виникали не лише з російською мовою викладання, а й з угорською.
Зокрема, Уповноважений перевіряв використання української мови у 6-ти закладах загальної середньої освіти, а також у відділі з питань освіти Берегівської районної державної адміністрації.
Порушення статті 21 Закону (застосування недержавної мови в освітньому процесі) виявили у таких закладах:
- Спеціалізована загальноосвітня школа № 1 імені О.В.Суворова I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови міста Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області;
- Гімназія № 267 м. Києва;
- Комунальний заклад "Ліцей інформаційних технологій" Кам’янської міської ради;
- Комунальний заклад освіти "Середня школа № 132" міста Дніпро.
Також загальноосвітня школа №3 міста Білгорода-Дністровського Одеської області порушила статтю 13 (щодо мови діловодства).
У Берегівському районі Закарпатської області 37 шкіл не утворили жодного класу з навчанням державною мовою.
А у Виноградівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 імені Жігмонда Перені Виноградівської міської ради Закарпатської області викладання усіх предметів здійснюється за так званим "білінгвістичним принципом".
Всупереч закону, предмети викладаються одночасно двома мовами: 70% – угорською, 30% – українською.
"Викладання усіх навчальних предметів угорською мовою поряд з державною не узгоджується з вимогами законодавства та потребує врегулювання", – наголошує омбудсмен.
Водночас особливістю 2022 року можна вважати кардинальне скорочення кількості закладів, класів та учнів, що вивчають російську мову.
"Оскільки тенденція відторгнення з ужитку мови держави-терориста набула загальноукраїнського масштабу, 16 квітня Уповноважений запропонував, починаючи з нового навчального року, вилучити з вивчення у школах предмет "російська мова" і замінити його іншими предметами.
Ця ініціатива була схвально сприйнята всіма учасниками освітнього процесу", – йдеться у звіті.
Кількість учнів, що вивчають російську мову в загальноосвітніх закладах, зменшилася на понад 99%.
У вересні 2021 року таких дітей було 454,8 тисяч, а станом на 1 вересня 2022 року – близько 4 тисяч (0,8% від попереднього навчального року).
"Цей процес відбувався у цілком природній спосіб і не був пов’язаний зі зміною нормативно-правової бази чи з адміністративним тиском. Головним каталізатором стрімкої дерусифікації загальної середньої освіти стали воєнні злочини та геноцидна політика російської федерації, спрямована проти українського народу", – каже омбудсмен.
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Виші
У 2022 році Уповноважений отримав 44 звернення щодо порушення мовного закону у вишах (це близько 40% від усіх звернень, які стосувалися сфери освіти).
Найбільша кількість звернень стосовно діяльності ЗВО та ЗФПВО надійшла з Харкова (16), Києва (10), Одеси (5).
У деяких вишах викладачі проводили пари або використовували матеріали недержавною мовою.
Зокрема, йдеться про такі заклади:
- Національний університет "Одеська морська академія";
- Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика;
- Київський фаховий коледж зв’язку;
- Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая.
Штраф у розмірі 3 400 грн виписали викладачу Національного авіаційного університету у Києві, а попередження – викладачу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та директору Дитячо-юнацької спортивної школи №5 у столиці.
"Загалом потрібно відзначити, що після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України помітно зросла активність і принциповість здобувачів вищої та фахової передвищої освіти у відстоюванні права на навчання державною мовою.
Крім того, оприлюднення у соціальних мережах та онлайн-медіа відеодоказів порушень законодавства про державну мову в закладах освіти, зазвичай, викликає широкий суспільний резонанс", – пише омбудсмен.
У секретаріаті Уповноваженого відзначили приклад Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, де призначили свого мовного омбудсмена.
"В системі освіти протягом 2022 року спостерігалися позитивні тенденції розширення сфери функціонування державної мови.
Разом з тим, існує необхідність посилення інституційного контролю за забезпеченням виконання вимог законодавства щодо застосування державної мови", – додають у звіті.
Нагадаємо, раніше в Ірпені студенти поскаржились на викладачку, яка відмовилась вести пару українською для першокурсників факультету журналістики.
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