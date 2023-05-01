У МОН розповіли, скількох студентів-пільговиків перевели на бюджет

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 травня 2023

Міністерство освіти і науки дозволило 28 348 студентам вищих закладів освіти перевестися на навчання за державним замовленням. 

З них 24 637 будуть вчитися на бюджеті за денною формою здобуття освіти і 3711 – за заочною, повідомляє МОН.

Бюджетні місця отримали діти загиблих захисників/учасників бойових дій, самі учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, їхні діти, а також жителі особливо небезпечних територій, які вступили до вишів до 2021 року.

"Нині повністю задоволено потреби в переведенні на місця державного замовлення за всіма ступенями та формами здобуття освіти для всіх осіб, які подали документи що підтверджують статус особи пільгової категорії до 1 березня 2023 року", – кажуть у відомстві.

 Фото: kasto/Depositphotos

Наступний етап переведення проводитиметься наприкінці осені 2023 року.

Переведення здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Кабміном у Постанові №1224 від 28 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, студенти з тимчасово окупованих територій та із зон проведення бойових дій мають право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну. У Мінреінтеграції пояснили, як це зробити.

Читайте також: Які пільги на навчання передбачені учасникам бойових дій та їхнім дітям – пояснює МОН


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