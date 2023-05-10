Новий супутник зняв свою першу світлину Землі з космосу. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
11216
10 травня 2023

Науковці показали перше фото Землі з нового європейського супутника Flexible Combined. На світлині видно Європу, Африку та Атлантику з великим рівнем деталізації.

Це доказ того, що супутник може показувати набагато точніший прогноз погіршення погоди, повідомляє Space.

"Це зображення є чудовим прикладом того, чого може досягнути європейське співробітництво в космосі", заявила директорка програм спостереження за Землею Європейського космічного агентства ESA Симонетта Челі. 

Науковці стверджують, що світлина допоможе краще зрозуміти процеси, які відбуваються на планеті.

 Перша світлина Землі з супутника Flexible Combined. Фото: ESA/Eumetsat)

На фото можна побачити Північну та Західну Європу, Скандинавію, де погода є хмарною. Також Італію та Західні Балкани, де відносно сонячно.

Помітні на світлині і хмарні вихори, що кружляють над Канарськими островами, та сніг, що покриває Альпи. Видно навіть відкладення у воді вздовж узбережжя Італії. 

Як зазначають в ESA, нове зображення набагато чіткіше, ніж з попередніх супутників. 

Телескоп MTG-I1 також провів спостереження за хмарними структурами у високих широтах. Це допоможе синоптикам відстежувати погіршення погоди в цих регіонах земної кулі. Адже рівень деталізації хмар на зображенні дуже важливий для роботи синоптиків.

 Ілюстрація супутників Meteosat третього покоління на орбіті. Фото: ESA/Mlabspace

Система нового супутника, стверджують науковці, створюватиме зображення повного диска Землі кожні 10 хвилин після того, як буде повністю запущена, тобто вчені зможуть отримувати фото частіше, ніж з попередніх пристроїв.

Нагадаємо, французькі науковці вперше виявили, що єдиний природний супутник Землі, Місяць, насправді має тверде ядро, яке складається з заліза. Раніше вважали, що воно рідинне.

Читайте також: Телескоп "Хаббл" сфотографував рідкісну галактику, що світиться. ФОТО


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED