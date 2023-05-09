Вчені виявили, що Місяць має "залізне серце": деталі

Французькі науковці вперше виявили, що Місяць, єдиний природний супутник Землі, має тверде ядро, яке складається з заліза.

Відповідне дослідження внутрішньої будови супутника опублікували у журналі Nature, повідомляє Space.

Близько 20 років тому вчені змогли визначити, що Місяць має рідинне зовнішнє ядро, але відносно невеликий розмір внутрішнього ядра ускладнював його дослідження.

Нині дослідникам вдалося зазирнути у серце Місяця. Виявилося, що він має тверде ядро, як і Земля.

Воно складається з металу, щільність якого нагадує щільність заліза, і має ширину близько 500 кілометрів, що становить близько 15% від розміру Місяця.

"Отримані дані розкривають деталі внутрішньої будови Місяця, які раніше були приховані, і можуть пояснити, чому в місячній корі присутні матеріали, багаті на залізо", – кажуть вчені.

Фото: NASA/Géoazur/Nicolas Starter/Robert Lea

Також дослідники знайшли докази теорії, що матеріал у шарі між ядром і корою (мантія) переміщався від моменту появи Місяця.

"Цей процес, який називається перевертанням місячної мантії, може пояснити, чому на поверхні Місяця можна знайти багаті на залізо елементи, оскільки матеріал мантії виходив нагору у вигляді вулканічної породи, що залишилася в місячній корі.

Отримані результати можуть зрештою допомогти вирішити ще одну загадку, пов'язану з еволюцією Місяця, а саме – що спричинило майже повне зникнення магнітного поля Місяця, яке колись було в 100 разів сильнішим за сучасне земне", – йдеться у повідомленні.

Дослідження проводили вчені з Національнийого центру наукових досліджень Франції (CNRS), Університету Лазурного берега, Обсерваторії Лазурного берега, Університету Сорбонни та Паризької обсерваторії-PSL.

Науковці "йшли слідами" місії "Аполлон-11", яка пів століття тому проклала шлях до геологічних досліджень Місяця.

Команда використовувала дані кількох космічних місій і лазерну дальнометрію, що точно вимірює відстань між поверхнею Землі та її супутником.

Нагадаємо, у NASA прогнозували, що люди будуть жити на Місяці вже у цьому десятилітті.