Телескоп "Хаббл" сфотографував рідкісну галактику, що світиться. ФОТО

Космічний телескоп Hubble зробив фото рідкісної лінзоподібної галактики NGC 5283 з активним ядром, у якій є надмасивна чорна діра – вона випромінює надзвичайно яскраве світло.

Лінзоподібна галактика NGC 5283 – це Сейфертівська галактика, повідомляє NASA.

Вона містить активне галактичне ядро (AGN) – надзвичайно яскраву область у серці галактики, де існує надмасивна чорна діра.

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Коли пил і газ потрапляють у чорну діру, речовина нагрівається і випромінює світло в електромагнітному спектрі.

Фото: NASA, ESA, A. Barth (University of California - Irvine), and M. Revalski (STScI)

"Близько 10% в усіх галактик – Сейфертівські. Вони відрізняються тим, що саму галактику добре видно.

Інші AGN випромінюють стільки світла, що затьмарюють або унеможливлюють спостереження структури своєї материнської галактики!" – кажуть вчені.

"Хаббл" спостерігав за NGC 5283 під час збору даних про найближчі активні галактичні ядра.

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Ці дослідження допоможуть астрономам, які вивчають AGN, чорні діри, структуру материнської галактики тощо.

Нагадаємо, раніше "Хаббл" сфотографував карликову галактику UGCA 307 в сузір’ї Вора.

Також космічний телескоп від NASA зробив фото галактики NGC 6956, яка розташована приблизно за 214 мільйонів світлових років від Землі.