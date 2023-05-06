Телескоп "Хаббл" сфотографував рідкісну галактику, що світиться. ФОТО

Космічний телескоп Hubble зробив фото рідкісної лінзоподібної галактики NGC 5283 з активним ядром, у якій є надмасивна чорна діра – вона випромінює надзвичайно яскраве світло.

Лінзоподібна галактика NGC 5283 – це Сейфертівська галактика, повідомляє NASA.

Вона містить активне галактичне ядро (AGN) – надзвичайно яскраву область у серці галактики, де існує надмасивна чорна діра.

Коли пил і газ потрапляють у чорну діру, речовина нагрівається і випромінює світло в електромагнітному спектрі.

Фото: NASA, ESA, A. Barth (University of California - Irvine), and M. Revalski (STScI)

"Близько 10% в усіх галактик – Сейфертівські. Вони відрізняються тим, що саму галактику добре видно.

Інші AGN випромінюють стільки світла, що затьмарюють або унеможливлюють спостереження структури своєї материнської галактики!" – кажуть вчені.

"Хаббл" спостерігав за NGC 5283 під час збору даних про найближчі активні галактичні ядра.

Ці дослідження допоможуть астрономам, які вивчають AGN, чорні діри, структуру материнської галактики тощо.

Нагадаємо, раніше "Хаббл" сфотографував карликову галактику UGCA 307 в сузір’ї Вора.

Також космічний телескоп від NASA зробив фото галактики NGC 6956, яка розташована приблизно за 214 мільйонів світлових років від Землі.