Порноакторка поскаржилась на криві дороги у Чернівцях: міськрада "запросила" її на роботу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 травня 2023

Чернівецька міськрада жартома запросила на роботу українську порноакторку Юлію Сенюк, відому під псевдонімом Джозефіна Джексон.

Передісторією до "запрошення" став коментар дівчини про дороги у Чернівцях. Відповідаючи на запитання підписників в Instagram, Сенюк сказала, що у Чернівцях "криві дороги" і важко їздити через бруківку, як і у Львові.

На слова зірки відреагував перший заступник начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради Григорій Прохоренко і запросив її виправити ситуацію, пише Hromadske.

У соцмережах виникла дискусія і хвиля мемів.

 Фото: "Молодий буковинець"

Нещодавно підписники порноакторки та блогерки Юлії Сенюк запитали, чи сподобалося їй у Чернівцях. Дівчина відповіла ствердно, але додала ремарку про дороги:

"Я там була двічі, місто мені сподобалось, чимось нагадує Львів, особливо бруківка. І одна й та сама проблема, як і у Львові, я думаю, в багатьох містах, де ще є бруківка – що дорога дуже крива і дуже важко їздити.

Це такі основні мінуси, що прям ріжуть око, і не тільки око, а все, що можна. А так загалом мені дуже подобається, сподобався готель, де я була. Вразив мінібар, бо такі мінібари нечасто зустрінеш навіть у Європі у готелях. І плюс дешево", – сказала порноакторка.

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У відповідь на це Григорій Прохоренко написав:

"У департаменті інфраструктури є вакансія головного спеціаліста сектору поточного ремонту. Це гарна можливість себе реалізувати поза знімальними майданчиками, адже кар’єра акторки не вічна, як і криві дороги в Чернівцях".

Держслужбовець запропонував Сенюк написати йому в особисті, якщо вона зацікавилася вакансією і хоче долучитися до творення "прямих" доріг.

"Вимог до головного спеціаліста небагато, головне: вища освіта і бажання працювати", – додав Григорій на Facebook.

Порноакторка припустила, що держслужбовець "образився" на неї.

"Пан Григорій дуже образився на мою думку стосовно чернівецьких доріг, до яких він скоріш за все має відношення. І він вирішив перекласти відповідальність за них на мене, на порноактрису, а люди обурилися, почали хейтити його", – зауважила Юлія.

 

Однак згодом Прохоренко видалив допис, а Сенюк почали жартома "балотувати" до міськради.

"Це все просто жарти, меми", – додала порноактриса в Instagram.

Нагадаємо, раніше львівська порноакторка розповіла про зйомки, заробітки і ставлення рідних до такої професії.

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