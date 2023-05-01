Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених

Студентська організація Українського католицького університету організувала гучну вечірку у львівському Будинку вчених.

Захід, який провели 29 квітня, викликав обурення у деяких громадян. Зокрема, депутатка Львівської районної ради Наталія Колодій, яка також є випускницею УКУ, опублікувала відео з вечірки і назвала подію "неприпустимою" у час війни.

"Відбулася дивна подія УКУ, коли студенти організували вечірку в Будинку вчених у час війни. Цей вчинок є неприпустимим і не підтримується жодними моральними та етичними нормами", – вважає Колодій.

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Скріншот зі сторінки Наталія Колодій

Студенти після звинувачень у соцмережах пояснили ситуацію:

"Наша організація завжди ставить перед собою мету допомогти Збройним силам України, адже розуміємо, що маємо змогу організовувати події лише завдяки їхній титанічній праці".

Молодь попросила вибачення – зокрема, що "не врахували оголошення жалоби за загиблими в Умані".

У підсумку студенти заявили, що надалі шукатимуть інші шляхи для забезпечення фінансової допомоги військовим. В організації додали, що 29 квітня вдалося зібрати 29 тисяч грн.

"За весь час повномасштабної війни, як студентська організація, своїми подіями зібрали на потреби ЗСУ 227 000 гривень, які передали на потреби 80-ої, 205-ї 103-ї бригад", – пишуть активісти.

Директор Будинку вчених Василь Мастикаш підтвердив, що вечірку провели студенти УКУ, пише "Суспільне".

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"До мене звернувся голова громадської організації УКУ Іван Шевчик щодо проведення благодійного вечора для збору коштів для Збройних сил України. Ту вечірку вирішили організувати в стилі "Hollywood". Ну молодь є молодь, без музики, без того не обходиться, відповідно вони її провели в суботу", – каже Василь Мастикаш.

Він додає, що якби відмовили студентам у проведенні вечірки, то їх би могли звинуватити у небажанні допомагати ЗСУ.

Нагадаємо, в українських вишах збільшилась кількість студентів платної форми навчання, таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації.